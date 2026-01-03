В Японском саду Краснодара в новогодние праздники пройдет лекция о русско-японской анимации

В Японском саду 9 января поговорят об истории культурного обмена России и Япония в анимации. По билету на лекцию можно пройти в сад без очереди (14+)

Японский сад Краснодара анонсировал на 9 января лекцию «Русско-японские аниме: история культурного обмена России и Японии в анимации».

Журналист, исследователь анимации, лектор киноклуба сети кинотеатров «Монитор» Владислав Балабанов расскажет о российско-японских и советско-японских отношениях через призму мультипликации. Как японские и российские аниматоры вместе создавали аниме, как они смотрели и воспринимали мультфильмы друг друга.

«Отношения России и Японии всегда были непростыми и уникальными. Однако мало кто знает, что за десятки лет у наших стран накопилось немало совместных анимационных проектов. В этой лекции мы поговорим о практике совместной работы японских, российских и советских авторов, культурной ценности получившихся мультфильмов и о том, зачем Юрий Норштейн приезжал в гости к Миядзаки», — отметили организаторы.