В Японском саду Краснодара в новогодние праздники пройдет лекция о русско-японской анимации

  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
В Японском саду 9 января поговорят об истории культурного обмена России и Япония в анимации. По билету на лекцию можно пройти в сад без очереди (14+)

Японский сад Краснодара анонсировал на 9 января лекцию «Русско-японские аниме: история культурного обмена России и Японии в анимации».

Журналист, исследователь анимации, лектор киноклуба сети кинотеатров «Монитор» Владислав Балабанов расскажет о российско-японских и советско-японских отношениях через призму мультипликации. Как японские и российские аниматоры вместе создавали аниме, как они смотрели и воспринимали мультфильмы друг друга.

«Отношения России и Японии всегда были непростыми и уникальными. Однако мало кто знает, что за десятки лет у наших стран накопилось немало совместных анимационных проектов. В этой лекции мы поговорим о практике совместной работы японских, российских и советских авторов, культурной ценности получившихся мультфильмов и о том, зачем Юрий Норштейн приезжал в гости к Миядзаки», — отметили организаторы.

Символика Японского сада в Краснодаре:

Лекция продлится два часа. Билет стоит 1500 рублей. 

Участникам нужно подойти за 10 минут до начала мероприятия к воротам Карамон. После мастер-класса посещение сада не ограничено по времени.

Как писали Юга.ру, в парке «Краснодар» установили новый арт-объект — скульптуру «Гайя».

