В Японском саду Краснодара в новогодние праздники пройдет лекция о русско-японской анимации
В Японском саду 9 января поговорят об истории культурного обмена России и Япония в анимации. По билету на лекцию можно пройти в сад без очереди (14+)
Японский сад Краснодара анонсировал на 9 января лекцию «Русско-японские аниме: история культурного обмена России и Японии в анимации».
Журналист, исследователь анимации, лектор киноклуба сети кинотеатров «Монитор» Владислав Балабанов расскажет о российско-японских и советско-японских отношениях через призму мультипликации. Как японские и российские аниматоры вместе создавали аниме, как они смотрели и воспринимали мультфильмы друг друга.
«Отношения России и Японии всегда были непростыми и уникальными. Однако мало кто знает, что за десятки лет у наших стран накопилось немало совместных анимационных проектов. В этой лекции мы поговорим о практике совместной работы японских, российских и советских авторов, культурной ценности получившихся мультфильмов и о том, зачем Юрий Норштейн приезжал в гости к Миядзаки», — отметили организаторы.
Символика Японского сада в Краснодаре:
Лекция продлится два часа. Билет стоит 1500 рублей.
Участникам нужно подойти за 10 минут до начала мероприятия к воротам Карамон. После мастер-класса посещение сада не ограничено по времени.
