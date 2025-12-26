В новом фильме о «Смешариках» покажут парк «Краснодар» и стадион «Ozon Арена»

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из тизера фильма «Смешарики. Сквозь вселенные» © Скриншот видео со страницы «ВКонтакте» «Смешарики»
    Кадр из тизера фильма «Смешарики. Сквозь вселенные» © Скриншот видео со страницы «ВКонтакте» «Смешарики»

В тизере ленты «Смешарики. Сквозь вселенные» показали краснодарские достопримечательности

24 декабря в сети появился тизер фильма «Смешарики. Сквозь вселенные». В нем можно увидеть краснодарские достопримечательности: стадион «Ozon Арена», а также парк «Краснодар». 

Стадион в ролике изображен в футуристическом виде с расположенном внутри него лифтом, уходящим в небо. Возле «Ozon Арена» расположена большая гора и высокие столбы, на концах которых — круги с подсветкой, а вокруг стадиона движутся летающие машины.

Также в кадр попала часть парка «Краснодар» с деревьями и лужайками, а в другой части ролика одна из героинь фильма гуляет возле поля с лавандой. 

  • Кадр из тизера фильма «Смешарики. Сквозь вселенные» © Скриншот видео со страницы «ВКонтакте» «Смешарики»
    Кадр из тизера фильма «Смешарики. Сквозь вселенные» © Скриншот видео со страницы «ВКонтакте» «Смешарики»

Читайте также:

По сюжету картины Смешарики Крош и Ежик находят в Ромашковой долине необычное устройство. Оно переносит их в игру про будущее, где они превращаются в обычных детей на космическом корабле, летящем на Марс. В какой-то момент они понимают, что происходящее не игра, а реальность. 

В ленте сыграли актеры Людмила Артемьева, Иван Агапов, Александр Лыков, Надежда Михалкова, Ян Цапник и другие. Премьера фильма запланирована на 6 августа 2026 года. 

Как писали Юга.ру, в 2025 году в Краснодаре сняли короткометражку для всероссийского киноальманаха. Лента вышла в прокат.

Кино Краснодар парк «Краснодар» Развлечения Стадион ФК «Краснодар»

Новости

«Неграмотные подрядчики и ленивые чиновники». Жительнице Туапсе месяц не могут восстановить квартиру после атаки БПЛА
Птицы, найденные мертвыми в центре Краснодара, погибли не от инфекции. Иллюминация тоже ни при чем
Краснодарский край попал в топ-3 по тревожности среди регионов России
В новом фильме о «Смешариках» покажут парк «Краснодар» и стадион «Ozon Арена»
В Краснодаре ночь на 26 декабря стала самой холодной с начала зимы
Прокуратура требует конфисковать у экс-замминистра природных ресурсов Кубани имущество на 90 млн рублей

Лента новостей

Реклама на сайте