В новом фильме о «Смешариках» покажут парк «Краснодар» и стадион «Ozon Арена»

24 декабря в сети появился тизер фильма «Смешарики. Сквозь вселенные». В нем можно увидеть краснодарские достопримечательности: стадион «Ozon Арена», а также парк «Краснодар».

Стадион в ролике изображен в футуристическом виде с расположенном внутри него лифтом, уходящим в небо. Возле «Ozon Арена» расположена большая гора и высокие столбы, на концах которых — круги с подсветкой, а вокруг стадиона движутся летающие машины.

Также в кадр попала часть парка «Краснодар» с деревьями и лужайками, а в другой части ролика одна из героинь фильма гуляет возле поля с лавандой.