В новом фильме о «Смешариках» покажут парк «Краснодар» и стадион «Ozon Арена»
В тизере ленты «Смешарики. Сквозь вселенные» показали краснодарские достопримечательности
24 декабря в сети появился тизер фильма «Смешарики. Сквозь вселенные». В нем можно увидеть краснодарские достопримечательности: стадион «Ozon Арена», а также парк «Краснодар».
Стадион в ролике изображен в футуристическом виде с расположенном внутри него лифтом, уходящим в небо. Возле «Ozon Арена» расположена большая гора и высокие столбы, на концах которых — круги с подсветкой, а вокруг стадиона движутся летающие машины.
Также в кадр попала часть парка «Краснодар» с деревьями и лужайками, а в другой части ролика одна из героинь фильма гуляет возле поля с лавандой.
Читайте также:
По сюжету картины Смешарики Крош и Ежик находят в Ромашковой долине необычное устройство. Оно переносит их в игру про будущее, где они превращаются в обычных детей на космическом корабле, летящем на Марс. В какой-то момент они понимают, что происходящее не игра, а реальность.
В ленте сыграли актеры Людмила Артемьева, Иван Агапов, Александр Лыков, Надежда Михалкова, Ян Цапник и другие. Премьера фильма запланирована на 6 августа 2026 года.
Как писали Юга.ру, в 2025 году в Краснодаре сняли короткометражку для всероссийского киноальманаха. Лента вышла в прокат.