В Краснодаре объявили режим работы общественного транспорта в новогоднюю ночь
Рассказываем, как будет работать общественный транспорт Краснодара в ночь с 31 декабря на 1 января
30 декабря пресс-служба администрации Краснодара рассказала, как в ночь на 1 января 2026 года в кубанской столице будет работать общественный транспорт. Запланированы рейсы дежурных трамваев, троллейбусов и автобусов.
Жители и гости краевого центра смогут воспользоваться общественным транспортом после 23.00. А 1 января он начнет работу с 07:00.
Расписание движения трамваев:
- 23:20 Западное депо — 23:43 улица Красная — 00:08 улица Димитрова;
- 23:30 улица Декабристов — 23:49 улица Красная — 00:11 Западное депо;
- 00:08 Западное депо — 00:23 улица Красная — 00:43 улица Димитрова;
- 00:13 улица Димитрова — 00:34 улица Красная — 00:59 улица Димитрова;
- 00:59 улица Димитрова — 01:15 улица Красная — 01:35 Западное депо.
Расписание движения троллейбусов:
- 23:11 автовокзал Южный — 23:20 ЦКР — 23:49 троллейбусное депо № 1;
- 23:25 улица Благоева — 00:00 ЦКР — 00:15 троллейбусное депо № 1;
Расписание движения автобуса №2Е:
- 23:30 троллейбусное депо № 1 — 23:44 ЦКР — 23:59 ж/д вокзал Краснодар-1;
- 00:00 ж/д вокзал Краснодар-1 — 00:13 ЦКР — 00:28 троллейбусное депо № 1;
- 00:30 троллейбусное депо № 1 — 00:43 ЦКР — 00:59 ж/д вокзал Краснодар-1;
- 01:00 ж/д вокзал Краснодар-1 — 01:12 ЦКР — 01:25 троллейбусное депо № 1.
Как писали Юга.ру, стало известно, как будут работать парк «Краснодар» и Японский сад в новогодние праздники.
