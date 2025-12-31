В Краснодаре объявили режим работы общественного транспорта в новогоднюю ночь

Рассказываем, как будет работать общественный транспорт Краснодара в ночь с 31 декабря на 1 января

30 декабря пресс-служба администрации Краснодара рассказала, как в ночь на 1 января 2026 года в кубанской столице будет работать общественный транспорт. Запланированы рейсы дежурных трамваев, троллейбусов и автобусов.

Жители и гости краевого центра смогут воспользоваться общественным транспортом после 23.00. А 1 января он начнет работу с 07:00.