В 2026 году в Краснодарском крае поднимется плата на капремонт

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 1 января 2026 года на Кубани плата за капитальный ремонт составит 12,95 рублей за квадратный метр

29 декабря на сайте администрации Краснодарского края опубликовали приказ министерства ТЭК и ЖКХ, согласно которому в 2026 году поднимется ежемесячная плата собственников жилья за капитальный ремонт. 

В Краснодарском крае в 2026 году дважды увеличат плату за коммунальные услуги:

С 1 января 2026 года стоимость составит 12 рублей 95 копеек за 1 кв. метр площади помещения. В 2025 году сумма составляет 11 рублей 17 копеек, следовательно в следующем году она поднимется на 1 рубль 48 копеек или же 12,9%. 

Прошлое повышение платы было в январе 2025 года. Тогда тариф увеличился на 2 рубля или же 21% — с 9 рублей 47 копеек до 11 рублей 47 копеек.

Как писали Юга.ру, 24 декабря жителям ЮМР в Краснодаре пришла коммуналка в 3,7 млн рублей.

Город Деньги ЖКХ Краснодар

Новости

Молодежный театр Краснодара показал премьеру «Лед растает». О чем спектакль и есть ли билеты?
В Краснодарском крае новогодняя ночь будет морозная и заснеженная
Узнали, как будут работать парк «Краснодар» и Японский сад в новогодние праздники
Снежный шторм и волны до 4,5 метров. Какой будет погода в Сочи 31 декабря и в новогодние праздники
Поезд Адлер — Санкт-Петербург и две пригородные электрички задерживаются из-за атаки БПЛА в Краснодаре
В Анапе нашли тараканов в подарках детям. Оперштаб Кубани назвал это фейком

Лента новостей

Жители центра Краснодара через суд отстояли свои дома. Власти сняли аварийный статус с десятков зданий
Вчера, 09:56
Жители центра Краснодара через суд отстояли свои дома. Власти сняли аварийный статус с десятков зданий
«Люди отдохнут от просмотра ненужных роликов»
29 декабря, 17:02
«Люди отдохнут от просмотра ненужных роликов»
В новогоднюю ночь россияне могут остаться без мобильного интернета
«У нас была сцена, но не было мифа»
29 декабря, 16:00
«У нас была сцена, но не было мифа»
Автор «Ритмов южной окраины» Роман Матыцин — о том, почему кубанский рок не влился в мейнстрим

Реклама на сайте