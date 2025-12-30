В 2026 году в Краснодарском крае поднимется плата на капремонт

С 1 января 2026 года на Кубани плата за капитальный ремонт составит 12,95 рублей за квадратный метр

29 декабря на сайте администрации Краснодарского края опубликовали приказ министерства ТЭК и ЖКХ, согласно которому в 2026 году поднимется ежемесячная плата собственников жилья за капитальный ремонт.

В Краснодарском крае в 2026 году дважды увеличат плату за коммунальные услуги:

С 1 января 2026 года стоимость составит 12 рублей 95 копеек за 1 кв. метр площади помещения. В 2025 году сумма составляет 11 рублей 17 копеек, следовательно в следующем году она поднимется на 1 рубль 48 копеек или же 12,9%.

Прошлое повышение платы было в январе 2025 года. Тогда тариф увеличился на 2 рубля или же 21% — с 9 рублей 47 копеек до 11 рублей 47 копеек.