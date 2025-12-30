Новое обвинение для бывшего военкома Сочи. Александр Чухба стал фигурантом дела об особо крупном мошенничестве

24 ноября Краснодарский краевой суд продлил домашний арест для бывшего военного комиссара Сочи Александра Чухбы. На это обратил внимание журналист Андрей Кошик.

Александр Чухба, уже имеющий условный срок за коррупцию, стал фигурантом нового уголовного дела. Следственные органы предъявили ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Один из эпизодов относится к 2016 году, когда Чухба получил 2 млн рублей. Сам обвиняемый свою вину отрицает и заявляет о том, что сроки привлечения к уголовной ответственности по ряду инкриминируемых ему действий уже истекли.