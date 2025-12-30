Новое обвинение для бывшего военкома Сочи. Александр Чухба стал фигурантом дела об особо крупном мошенничестве

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Бывшего военного комиссара Сочи обвинили в хищении миллионов

24 ноября Краснодарский краевой суд продлил домашний арест для бывшего военного комиссара Сочи Александра Чухбы. На это обратил внимание журналист Андрей Кошик.

Александр Чухба, уже имеющий условный срок за коррупцию, стал фигурантом нового уголовного дела. Следственные органы предъявили ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Один из эпизодов относится к 2016 году, когда Чухба получил 2 млн рублей. Сам обвиняемый свою вину отрицает и заявляет о том, что сроки привлечения к уголовной ответственности по ряду инкриминируемых ему действий уже истекли.

Напомним, первый обвинительный приговор в отношении бывшего военкома вынесли в апреле 2024 года. Его признали виновным в получении взятки. По данным следствия, Чухба получил от директора департамента имущественных отношений городской администрации 100 тыс. рублей за оказание помощи в постановке его сына на воинский учет и последующем оформлении отсрочки от призыва в армию.

Во время обыска в доме Чухбы обнаружили боеприпасы — гранату РГД-5 и запал к ней. Однако суд учел, что доступ к подвалу, где они хранились, имел не только обвиняемый. В рамках того же процесса, помимо условного четырехлетнего срока и штрафа в 2 млн рублей, суд постановил обратить в доход государства сбережения бывшего чиновника на сумму 35 млн рублей.

Как писали Юга.ру, бывшего вице-мэра Краснодара Нетребу осудили на 4 года колонии за мошенничество.

