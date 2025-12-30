До 24 часов ожидания. В аэропорту Сочи задерживаются рейсы на прилет и вылет

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В аэропорту Сочи задерживается 51 рейс на прилет и вылет из-за погодных условий

30 декабря аэропорт Сочи сообщил о задержках рейсов. По данным на 10:00, вылет 25 самолетов перенесен. Это рейсы в Москву, Новосибирск, Омск, Орск, Тель-Авив, Екатеринбург, Тюмень, Самару, Казань, Стамбул, Ульяновск, Санкт-Петербург, Уфу, Нижний Новгород, Новокузнецк, Оренбург. Время задержек — от 30 минут до 24 часов. 

На прилет опаздывают 26 рейсов из Омска, Екатеринбурга, Перми, Новосибирска, Челябинска, Дубая, Барнаула, Антальи, Санкт-Петербурга, Томска, Минска, Москвы, Самары, Казани, Иваново, Нижнего Новгорода. Время задержек составляет от 30 минут до 10 часов. 

Напомним, изменения в работе аэропорта Сочи наблюдаются с 28 декабря. На корректировку расписания повлияли сложные погодные условия — снег, ветер, гроза. 

Поврежденные ЛЭП, упавшие деревья, пробки на дорогах:

30 декабря пресс-служба авиагавани сообщила, что аэропорт работает в штатном режиме. Все самолеты, ранее ушедшие на запасные аэродромы, прибыли в Сочи. 

Сотрудники аэропорта заявили, что скоплений в терминалах нет, с пассажирами работают представители авиакомпаний, предоставляя напитки, горячее питание и размещение в гостиницах, а в залах есть менеджеры, которые могут оказать помощь.

Обслуживание лайнеров ведется в порядке очередности, службы работают в усиленном режиме. В течение дня расписание будут стабилизировать.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае последние рабочие дни года будут холодными и дождливыми.

Авиация Аэропорты Курорты и туризм Погода Сочи Транспорт

Новости

Краснодар занял второе место по новогоднему оформлению среди городов-миллионников
В Краснодаре из-за атаки БПЛА пострадали два человека. Их отвезли в больницу
Ожидание до трех часов. На Крымском мосту в новогодние праздники прогнозируют серьезные пробки
В Краснодарском крае 30 декабря объявили беспилотную опасность и отключили мобильный интернет
Новое обвинение для бывшего военкома Сочи. Александр Чухба стал фигурантом дела об особо крупном мошенничестве
До 24 часов ожидания. В аэропорту Сочи задерживаются рейсы на прилет и вылет

Лента новостей

Без «Аватара» и «Зверополиса»
Вчера, 11:33
Без «Аватара» и «Зверополиса»
В кинотеатрах Краснодара на новогодних каникулах не будут показывать зарубежные хиты
Краснодар вошел в топ городов с самым высоким ценником на поздравление от Деда Мороза
Вчера, 13:02
Краснодар вошел в топ городов с самым высоким ценником на поздравление от Деда Мороза
«У нас была сцена, но не было мифа»
Вчера, 16:00
«У нас была сцена, но не было мифа»
Автор «Ритмов южной окраины» Роман Матыцин — о том, почему кубанский рок не влился в мейнстрим

Реклама на сайте