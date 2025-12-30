До 24 часов ожидания. В аэропорту Сочи задерживаются рейсы на прилет и вылет
В аэропорту Сочи задерживается 51 рейс на прилет и вылет из-за погодных условий
30 декабря аэропорт Сочи сообщил о задержках рейсов. По данным на 10:00, вылет 25 самолетов перенесен. Это рейсы в Москву, Новосибирск, Омск, Орск, Тель-Авив, Екатеринбург, Тюмень, Самару, Казань, Стамбул, Ульяновск, Санкт-Петербург, Уфу, Нижний Новгород, Новокузнецк, Оренбург. Время задержек — от 30 минут до 24 часов.
На прилет опаздывают 26 рейсов из Омска, Екатеринбурга, Перми, Новосибирска, Челябинска, Дубая, Барнаула, Антальи, Санкт-Петербурга, Томска, Минска, Москвы, Самары, Казани, Иваново, Нижнего Новгорода. Время задержек составляет от 30 минут до 10 часов.
Напомним, изменения в работе аэропорта Сочи наблюдаются с 28 декабря. На корректировку расписания повлияли сложные погодные условия — снег, ветер, гроза.
Поврежденные ЛЭП, упавшие деревья, пробки на дорогах:
30 декабря пресс-служба авиагавани сообщила, что аэропорт работает в штатном режиме. Все самолеты, ранее ушедшие на запасные аэродромы, прибыли в Сочи.
Сотрудники аэропорта заявили, что скоплений в терминалах нет, с пассажирами работают представители авиакомпаний, предоставляя напитки, горячее питание и размещение в гостиницах, а в залах есть менеджеры, которые могут оказать помощь.
Обслуживание лайнеров ведется в порядке очередности, службы работают в усиленном режиме. В течение дня расписание будут стабилизировать.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае последние рабочие дни года будут холодными и дождливыми.