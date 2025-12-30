Жители центра Краснодара через суд отстояли свои дома. Власти сняли аварийный статус с десятков зданий

Краснодарский край

  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Администрация Краснодара отменила решение о сносе домов в историческом центре

29 декабря депутат Александр Сафронов сообщил, что в Краснодаре разрешилась длительная судебная тяжба между жителями исторического центра Краснодара и городской администрацией. По итогам серии судебных разбирательств власти были вынуждены отменить ранее присвоенный статус аварийных для нескольких десятков частных домов. Мэрия подписала соответствующее постановление.

Конфликт начался после того, как администрация в рамках программы признала аварийными и подлежащими сносу около 200 объектов частной застройки, в том числе на улицах Пушкина, Октябрьской и Головатого. Это решение вызвало резкий протест со стороны жителей. Многие собственники заявили, что состояние их домов не соответствует критериям аварийности и жилье находится в удовлетворительном состоянии.

Некоторые посчитали, что подобные действия городских чиновников являются попыткой высвободить ценные земельные участки в самом центре Краснодара под новое строительство, и обратились за защитой в суд.

Как следует из опубликованных документов, в ходе разбирательств были выявлены многочисленные нарушения в действиях городской администрации. Суды встали на сторону истцов по целому ряду дел, указав на некорректность примененных процедур. В частности, было установлено, что признание аварийным всего дома блокированной застройки (состоящего из нескольких отдельных секций) на основании плохого состояния лишь одного его блока является неправомерным.

Кроме того, в ходе экспертиз выяснилось, что в некоторых случаях угроза исходила не от конструкций самого здания, а от ненадлежащего состояния и антисанитарии в отдельных квартирах. Таким образом, проблема была не в аварийности строения в целом, а в халатном содержании части помещений.

Итогом стало официальное снятие статуса аварийных с десятков жилых домов. Это позволило сотням горожан сохранить свое жилье в центре города и избежать принудительного переселения в новые районы на окраинах.

Как писали Юга.ру, в июле в центре Краснодара снесли жилой дом конца XIX века. На его месте построят новодел.

