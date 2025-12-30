Жители центра Краснодара через суд отстояли свои дома. Власти сняли аварийный статус с десятков зданий

29 декабря депутат Александр Сафронов сообщил, что в Краснодаре разрешилась длительная судебная тяжба между жителями исторического центра Краснодара и городской администрацией. По итогам серии судебных разбирательств власти были вынуждены отменить ранее присвоенный статус аварийных для нескольких десятков частных домов. Мэрия подписала соответствующее постановление.

Конфликт начался после того, как администрация в рамках программы признала аварийными и подлежащими сносу около 200 объектов частной застройки, в том числе на улицах Пушкина, Октябрьской и Головатого. Это решение вызвало резкий протест со стороны жителей. Многие собственники заявили, что состояние их домов не соответствует критериям аварийности и жилье находится в удовлетворительном состоянии.

Некоторые посчитали, что подобные действия городских чиновников являются попыткой высвободить ценные земельные участки в самом центре Краснодара под новое строительство, и обратились за защитой в суд.