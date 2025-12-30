В Краснодаре 1 января состоится новогодний забег обещаний. Что это и как участвовать?

Краснодарский беговой клуб «5 верст» анонсировал на 1 января новогодний маршрут обещаний. У участников будет возможность дать себе символический обет на предстоящий год, записать его на специальном номере и прикрепить на одежду перед стартом.

Жителей и гостей приглашают пробежать или пройти 5 км в любом удобном темпе.