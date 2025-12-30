В Краснодаре 1 января состоится новогодний забег обещаний. Что это и как участвовать?
Краснодарцев приглашают 1 января пробежать или пройти 5 км в любом удобном темпе
Краснодарский беговой клуб «5 верст» анонсировал на 1 января новогодний маршрут обещаний. У участников будет возможность дать себе символический обет на предстоящий год, записать его на специальном номере и прикрепить на одежду перед стартом.
Жителей и гостей приглашают пробежать или пройти 5 км в любом удобном темпе.
1 января в 10:00 забег обещаний стартует в парке «Солнечный остров». В 12:00 — в парке «Чистяковская роща» пройдет обычный праздничный забег. Участие бесплатное.
«Приходите в новогодних костюмах, берите оливье и всю прошлогоднюю провизию и до встречи», — приглашают организаторы.
Как писали Юга.ру, в Новороссийске 1 января состоится трезвый забег.