В Краснодаре 1 января состоится новогодний забег обещаний. Что это и как участвовать?

Краснодарский край

    © Нина Зотина, ЮГА.ру

Краснодарцев приглашают 1 января пробежать или пройти 5 км в любом удобном темпе

Краснодарский беговой клуб «5 верст» анонсировал на 1 января новогодний маршрут обещаний. У участников будет возможность дать себе символический обет на предстоящий год, записать его на специальном номере и прикрепить на одежду перед стартом.

Жителей и гостей приглашают пробежать или пройти 5 км в любом удобном темпе.

1 января в 10:00 забег обещаний стартует в парке «Солнечный остров». В 12:00 — в парке «Чистяковская роща» пройдет обычный праздничный забег. Участие бесплатное.

«Приходите в новогодних костюмах, берите оливье и всю прошлогоднюю провизию и до встречи», — приглашают организаторы.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске 1 января состоится трезвый забег.

