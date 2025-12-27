В Анапе пройдет заплыв Дедов Морозов, а в Новороссийске — трезвый забег. Как участвовать?

Жителей и гостей Анапы и Новороссийска приглашают принять участие в спортивных мероприятиях

«По прогнозам будет дождь, но мы не боимся. Давайте вместе создадим праздничное настроение для всех жителей России», — приглашает блогер.

Блогер Юрий Озаровский сообщил , что 30 декабря в Анапе состоится традиционный заплыв Дедов Морозов. Участвовать могут все желающие.

Мэрия Новороссийска анонсировала на 1 января «Народный трезвый забег». Жителей и гостей города приглашают начать год спортивным стартом.

Участников забега ждут интерактивные точки, где можно будет поучаствовать в различных активностях и получить призы от Деда Мороза и Снегурочки.

«Не упустите возможность укрепить здоровье и зарядиться хорошим настроением на год вперед. Приветствуются народные атрибуты (кокошники, картузы, кубанки, венки и платки)», — рассказали организаторы.

Трезвый забег начнется в 10:00 на стадионе «Центральный» (улица Советов, 55). Требуется предварительная регистрация.