В Анапе пройдет заплыв Дедов Морозов, а в Новороссийске — трезвый забег. Как участвовать?
Жителей и гостей Анапы и Новороссийска приглашают принять участие в спортивных мероприятиях
Блогер Юрий Озаровский сообщил, что 30 декабря в Анапе состоится традиционный заплыв Дедов Морозов. Участвовать могут все желающие.
«По прогнозам будет дождь, но мы не боимся. Давайте вместе создадим праздничное настроение для всех жителей России», — приглашает блогер.
Заплыв Дедов Морозов стартует 30 декабря в 12:00. Место проведения: Малая бухта, Высокий берег.
Мэрия Новороссийска анонсировала на 1 января «Народный трезвый забег». Жителей и гостей города приглашают начать год спортивным стартом.
Участников забега ждут интерактивные точки, где можно будет поучаствовать в различных активностях и получить призы от Деда Мороза и Снегурочки.
«Не упустите возможность укрепить здоровье и зарядиться хорошим настроением на год вперед. Приветствуются народные атрибуты (кокошники, картузы, кубанки, венки и платки)», — рассказали организаторы.
Трезвый забег начнется в 10:00 на стадионе «Центральный» (улица Советов, 55). Требуется предварительная регистрация.
