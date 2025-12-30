Биопринтер, микроклимат и «рентген» для еды. В 2026 году умные холодильники заменят диетолога и кулинара

К 2026 году холодильник превратится из ящика для хранения еды в центр управления питанием. Его главное отличие от современных моделей — способность заботиться о свежести продуктов и вашем рационе, сводя отходы к минимуму

Главное отличие от холодильников 2025 года

Сегодняшний умный холодильник — это, по сути, склад с камерой и доступом в интернет. Модель 2026 года сможет прогнозировать потребности, управлять микроклиматом для продления свежести продуктов, диетой и логистикой.

Акцент сместится на полную персонализацию: холодильник сможет отвечать за качество, безопасность и индивидуальный подход к питанию пользователя.