В Краснодаре 8-летней Вике Марковой требуется курсовое лечение при ДЦП. Как ей помочь?
«Русфонд» проводит сбор средств девочке из Краснодара с детским церебральным параличом
Когда Виктория появилась на свет, врачи выяснили, что ей еще до рождения остро не хватало кислорода — в сосудах пуповины был тромб. Первые пять суток девочка провела в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, перенесла кровоизлияние в мозг, потом ее выхаживали в палате интенсивной терапии, выписали через месяц.
Вика плохо развивалась, в год еще не держала голову. Ей диагностировали детский церебральный паралич. Родители пробовали все доступные методы терапии, постоянно возили дочку в клиники и медцентры. Появились результаты: сейчас Вика ползает, переворачивается, стоит в вертикализаторе.
«С интересом занимается со специалистами, очень любит театр, музыку. Готовится к школе, но сидеть без поддержки ей трудно, из-за повышенного тонуса мышц рук не получается удерживать ручку и учиться писать. Большую пользу приносят курсы лечения в краснодарском центре «БлагоДар» — у дочки снижается спастика, она становится активнее. Неврологи говорят, что лечение нельзя бросать, иначе Вика может утратить приобретенные навыки», — рассказала мама девочки.
Невролог Александр Молодожников считает, что первоочередные задачи комплексной медицинской реабилитации — улучшение подвижности суставов рук и ног, освоение новых двигательных навыков, улучшение тонуса мышц артикуляционного аппарата, выработка навыков альтернативной коммуникации.
Однако у родителей Вики нет возможности оплатить курсовое лечение, все деньги уходят на лекарства и питание. Всего требуется 210 тыс. 851 рубль.
Как помочь Вике?
- отправить пожертвование с банковской карты на странице;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Лизы Романовой);
- через СБП, отсканировав QR-код;
- через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «Русфонд»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Вике Марковой. Без НДС.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре открыли инклюзивное кафе, где работает 12 человек с аутизмом.