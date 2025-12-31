В Краснодаре 8-летней Вике Марковой требуется курсовое лечение при ДЦП. Как ей помочь?

«Русфонд» проводит сбор средств девочке из Краснодара с детским церебральным параличом

Когда Виктория появилась на свет, врачи выяснили, что ей еще до рождения остро не хватало кислорода — в сосудах пуповины был тромб. Первые пять суток девочка провела в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, перенесла кровоизлияние в мозг, потом ее выхаживали в палате интенсивной терапии, выписали через месяц.

Вика плохо развивалась, в год еще не держала голову. Ей диагностировали детский церебральный паралич. Родители пробовали все доступные методы терапии, постоянно возили дочку в клиники и медцентры. Появились результаты: сейчас Вика ползает, переворачивается, стоит в вертикализаторе.

«С интересом занимается со специалистами, очень любит театр, музыку. Готовится к школе, но сидеть без поддержки ей трудно, из-за повышенного тонуса мышц рук не получается удерживать ручку и учиться писать. Большую пользу приносят курсы лечения в краснодарском центре «БлагоДар» — у дочки снижается спастика, она становится активнее. Неврологи говорят, что лечение нельзя бросать, иначе Вика может утратить приобретенные навыки», — рассказала мама девочки.

Невролог Александр Молодожников считает, что первоочередные задачи комплексной медицинской реабилитации — улучшение подвижности суставов рук и ног, освоение новых двигательных навыков, улучшение тонуса мышц артикуляционного аппарата, выработка навыков альтернативной коммуникации.

Однако у родителей Вики нет возможности оплатить курсовое лечение, все деньги уходят на лекарства и питание. Всего требуется 210 тыс. 851 рубль.

Как помочь Вике?

  • отправить пожертвование с банковской карты на странице;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Лизы Романовой);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Вике Марковой. Без НДС.

