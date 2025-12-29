«Бич всего рынка — нечестные цены». Авито Авто усиливает контроль за объявлениями дилеров

В Авито Авто рассказали о ключевых тенденциях на автомобильном рынке и усилении борьбы с нечестными ценами в объявлениях дилеров

По данным Автостата, продажи новых легковых автомобилей в России по итогам ноября выросли на 5% — до 127,9 тыс. штук. При этом все больше покупателей машин с пробегом переключаются на новые авто. О ключевой проблеме рынка — манипуляциях с ценами — и о том, как площадка защищает интересы клиентов, рассказал руководитель направления «Новые Авто» в Авито Никита Ивахненко в интервью журналу «Эксперт».

Потребителю стало сложно ориентироваться в множестве новых вариантов после трансформаций рынка, отмечает эксперт. Направлению «Новые автомобили» на Авито меньше двух лет, и здесь используют систему фильтров, годами отработанную на машинах с пробегом.

«Для потребителей, которые хотят глубже разобраться в вопросе, запустили «Журнал Авито Авто», где профессиональная команда журналистов рассказывает о новинках рынка, проводит тест-драйвы, пишет обо всем, связанном с владением машиной. Кому и этого мало, может почитать отзывы реальных покупателей, этот независимый контент генерируют сами пользователи», — рассказывает Ивахненко.

Главная «боль» клиентов — непрозрачные цены Часто дилеры указывают в рекламе привлекательную цену, чтобы получить контакт клиента, а в салоне называют другие цифры, отмечает эксперт. Площадка стремится исправить ситуацию, учитывая при модерации всю арифметику скидок.

«Представим, есть некий полноприводный кроссовер с двигателем мощностью 190 л.с. и рекомендованной розничной ценой 2,9 млн руб. Производитель дополнительно дает на него прямую скидку 200 тыс. руб. и такую же скидку за трейд-ин, если вы продадите свою старую машину через дилера. То есть минимальная цена — 2,5 млн руб. Мы знаем эту арифметику, и объявление с ценой 2,2 млн не пропустим, потому что дилеру, скорее всего, нужно просто получить лид, контакт с потенциальным клиентом, а дальше уже дело техники», — приводит пример Ивахненко.

Чтобы решить запрос на управляемость, платформа дает возможностьпросчитать варианты кредитов из дома, без давления менеджера. Через кнопку обратного звонка колл-центр помогает подобрать варианты у разных дилеров в регионе. Если цена в салоне не совпадает с объявлением, покупатель может пожаловаться. Платформа также проводит тайные проверки. У дилеров есть рейтинг: чем больше жалоб и «несоответствий», тем реже показываются объявления, вплоть до блокировки кабинета. «Проблем с рейтингом деньгами за продвижение не решить», — подчеркивает эксперт.

Изменения в поведении покупателей В 2025 году вторичный рынок по объему, то есть числу сделок, в пять раз превышает рынок новых автомобилей, отметил Ивахненко. При этом поведение покупателей меняется: «Доля тех, кто в прошлой раз покупал автомобиль с пробегом, а в этот раз выбрал новый, растет и сегодня составляет 9% (на 4 п.п. больше, чем в 2024 году)». Тот, кто искал пятилетнюю европейскую модель, может в итоге выбрать новую китайскую или российскую машину.

Соотношение объявлений о новых автомобилях и машинах с пробегом — примерно один к пяти в пользу вторых, что соответствует пропорциям рынка. Но есть нюанс: за объявлением с новой машиной может стоять 10, 50 или 100 одинаковых авто. Для удобства на платформе запустили поиск по моделям, показывающий все характеристики, отзывы и ценовой диапазон в единой мультикарточке.

В 2025 году Авито значительно сократил количество объявлений в борьбе за качество контента, удаляя дубли и недостоверные предложения. «При этом сократив число объявлений, мы повысили эффективность тех, что остались — их стали чаще кликать, хотя число покупателей и спрос в стране не выросли», — отметил Ивахненко.

Недавно Авито провел конференцию для автопроизводителей и дистрибьюторов «Точка зажигания», а затем большую отраслевую конференцию Авто Саммит. Цель — собрать вместе производителей, дистрибьюторов, дилеров, банки, страховые компании и регуляторов для обсуждения проблем и решений, обмена опытом и улучшения покупательского опыта.