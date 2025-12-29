В Краснодарском крае последние рабочие дни года будут холодными и дождливыми
Синоптики рассказали о погоде на Кубани 29-30 декабря. В регионе прогнозируют мокрый снег, дождь и гололед
Краснодарский ЦГМС сообщил, что 29-30 декабря на Кубани будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь, мокрый снег, которые может налипать на провода и деревья, гололед. До конца понедельника в отдельных районах ветер усилится до 20-25 м/с, в горах — до 30-35 м/с. На дорогах возможны метель и снежные заносы.
Температура воздуха ночью — от -6 °С до -1 °С, в восточной половине края — от -11 °С, днем — от -1 °С до 4 °С. В горах мороз окрепнет до -12 °С.
На Черноморском побережье во вторник, 30 декабря, порывы ветра могут достигать 18-23 м/с. Температура воздуха ночью — от -2 °С до 3 °С, днем — 3-8 °С.
В Краснодаре синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью — от -3 °С до -1 °С, днем — 2-4 °С.
