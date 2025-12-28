В центре Сочи произошел крупный пожар. Есть пострадавшие

В Сочи загорелся автосервис на улице Транспортной возле ТРЦ «Олимп». Из здания эвакуируют персонал и посетителей

28 декабря жители Сочи поделились в соцсетях кадрами крупного пожара. По словам очевидцев, возгорание произошло в складских помещениях на улице Транспортной, около торгово-развлекательного центра «Олимп».



Также на видео попала женщина, которая, спасаясь от пожара, выпрыгнула из окна. Ее госпитализировали с переломами.

В Новороссийске площадь тления на полигоне не сокращается несколько дней: Жители продолжают жаловаться на запах гари

Позже власти Сочи сообщили подробности происшествия. По данным пресс-службы мэрии курорта, на улице Транспортной загорелся автосервис, а после огонь перекинулся на соседние складские помещения и здание. Площадь пожара превысила 1000 кв. метров.



К ликвидации возгорания привлекли 60 специалистов и 15 единиц техники. По предварительным данным, жертв нет. Трое человек пострадали, их жизни ничего не угрожает.



В 13:53 спасатели локализовали пожар.