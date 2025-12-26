В Новороссийске на Суджукской косе нашли около 300 мертвых бакланов. В чем причина?
В Новороссийске выясняют причины падежа сотен птиц на Суджукской косе
26 декабря телеграм-канал «Суджукская лагуна #битвазапроран» опубликовал фото, сделанные на побережье Новороссийска. На кадрах видно мертвых бакланов.
По данным источника, на участке от памятника Геше Козодоеву до базы МЧС обнаружены тела около 300 птиц.
По информации местных волонтеров, видимых следов нефтепродуктов на погибших пернатых не обнаружено. Чтобы предотвратить возможные санитарные риски, тела птиц собрали в мешки для последующей утилизации. Точная причина массовой гибели остается неизвестной, выдвигаются лишь предварительные версии.
Руководитель отдела экологической безопасности администрации города Новороссийска Александр Скорняков сообщил, что для установления причин случившегося привлекут ветеринарную службу, которая проведет необходимые исследования. Биолог и эколог Вениамин Голубитченко подчеркнул необходимость срочного выяснения обстоятельств.
По его словам, такая массовая гибель потенциально может представлять опасность и для здоровья людей. Он предположил, что причиной гибели птиц могли стать заразные заболевания, отравление нефтепродуктами или морепродуктами.
