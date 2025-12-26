Снег, гололед и ветер до 35 м/с. Узнали, какая погода будет в Краснодарском крае в последние выходные 2025 года

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 27-28 декабря. В регионе прогнозируют мороз до -13 °С

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 27-28 декабря ожидается дождь, снег, гололед, метель и ветер с порывами до 20-25 м/с, в горах — до 30-35 м/с. В отдельных районах осадки усилятся, на дорогах возможны снежные заносы.

Температура воздуха ночью — от -6 °С до -1 °С, местами мороз окрепнет до -11 °С. Днем в регионе — от -1 °С до 4 °С. В горах столбик термометра опустится до -13 °С. На Черноморском побережье ночью — от -2 °С до 3 °С, днем — 2-7 °С.

В Краснодаре в последние выходные 2025 года синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью — от -5 °С до -3 °С, днем — 1-4 °С.

По данным «ЕДДС Краснодар», до 29 декабря в столице региона действует штормовое предупреждение. В Краснодаре ожидается сильный гололед, налипание мокрого снега и ветер с порывами в 15-20 м/с.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре ночь на 26 декабря стала самой холодной с начала зимы.

