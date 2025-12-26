От трасс до музея. На Красной Поляне открылся зимний сезон с новыми сервисами и инфраструктурой

В новом сезоне инфраструктура курорта предлагает гостям обширные возможности: 30 километров подготовленных трасс, восемь специальных зон для фрирайда, два сноупарка, оборудованных разнообразными фигурами и стрит-линиями, а также 13 подъемников, охватывающих перепад высот от 540 до 2300 метров.

Администрация курорта сообщает, что по мере накопления устойчивого снежного покрова зона катания будет постепенно расширяться вниз, с поэтапным открытием спусков на отметках 1500 и 960 метров.

Зимний сезон 2025/2026 официально открылся на Курорте Красная Поляна. В настоящий момент первыми к услугам горнолыжников и сноубордистов доступны высокогорные трассы, расположенные в горной долине Цирк-2 на высоте свыше 2200 метров над уровнем моря.

Одной из популярных услуг станет вечернее катание, которое будет запущено сразу после формирования достаточного снежного покрова на средних высотах. Красная Поляна традиционно предлагает одну из самых протяженных в сочинском горном кластере освещенных зон для спусков, общая длина которой составляет 5 километров.

Для обеспечения стабильного и качественного покрытия трасс в любых погодных условиях на курорте активно используется мощная система искусственного оснежения. На трассе «Восточная» смонтировали дополнительную ветку, соединяющую высоты 1350 и 900 метров. Это инженерное решение позволяет продлить сезон катания в этой популярной зоне и открывать ее раньше.

Новый сезон отмечен не только спортивными, но и многочисленными инфраструктурными новинками, ориентированными на создание комфортного семейного пространства. Среди ключевых событий — открытие контактного парка «Дача Альпача» на Поляне 960, где гости смогут пообщаться с животными, а также мини-зоопарка «Капибары и друзья» с редкими и экзотическими обитателями.

Курорт продолжает развивать социальные и культурные проекты. Совместно с благотворительным фондом будет реализована программа терапевтического спорта «Лига Мечты» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Культурную жизнь обогатит первый в России высокогорный музей современного искусства «Красные Горки», представляющий как постоянную коллекцию, так и временные выставки.

Повышения уровня сервиса коснулись и логистики. Постояльцы отеля Rixos получили возможность зарегистрироваться на рейс и сдать багаж прямо на стойке отеля. Дополнит впечатления от отдыха насыщенная концертная программа на главной сцене курорта RED ARENA, в афише которой заявлены выступления больше 20 ведущих российских артистов.

«К старту нового горнолыжного сезона мы сделали акцент не только на модернизации инфраструктуры, но и на выборе именно отечественного производителя. Четверть необходимых запчастей для работы горнолыжного комплекса закуплена в разных регионах России — например, шестерёнки для конвейеров канатных дорог прибыли из Ростовской области. Сегодня качество российских комплектующих ничуть не уступает зарубежным аналогам: состав резины и точность деталей полностью соответствуют стандартам. Также мы используем отечественные резиновые ленты и траки для снегоуплотнительной техники — если еще несколько лет назад они не выдерживали нужных нагрузок, то теперь успешно работают во всех ключевых узлах. При этом российские изделия стоят в несколько раз дешевле импортных, что позволяет экономить ресурсы и направлять их на развитие новых сервисов и активностей для гостей курорта», — сообщил первый заместитель генерального директора Курорта Красная Поляна Сергей Глебов.