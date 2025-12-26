От трасс до музея. На Красной Поляне открылся зимний сезон с новыми сервисами и инфраструктурой
На Курорте Красная Поляна открылось катание в высокогорной зоне Цирк-2
Зимний сезон 2025/2026 официально открылся на Курорте Красная Поляна. В настоящий момент первыми к услугам горнолыжников и сноубордистов доступны высокогорные трассы, расположенные в горной долине Цирк-2 на высоте свыше 2200 метров над уровнем моря.
Администрация курорта сообщает, что по мере накопления устойчивого снежного покрова зона катания будет постепенно расширяться вниз, с поэтапным открытием спусков на отметках 1500 и 960 метров.
В новом сезоне инфраструктура курорта предлагает гостям обширные возможности: 30 километров подготовленных трасс, восемь специальных зон для фрирайда, два сноупарка, оборудованных разнообразными фигурами и стрит-линиями, а также 13 подъемников, охватывающих перепад высот от 540 до 2300 метров.
От семейных сказок до безумных вечеринок:
Одной из популярных услуг станет вечернее катание, которое будет запущено сразу после формирования достаточного снежного покрова на средних высотах. Красная Поляна традиционно предлагает одну из самых протяженных в сочинском горном кластере освещенных зон для спусков, общая длина которой составляет 5 километров.
Для обеспечения стабильного и качественного покрытия трасс в любых погодных условиях на курорте активно используется мощная система искусственного оснежения. На трассе «Восточная» смонтировали дополнительную ветку, соединяющую высоты 1350 и 900 метров. Это инженерное решение позволяет продлить сезон катания в этой популярной зоне и открывать ее раньше.
Новый сезон отмечен не только спортивными, но и многочисленными инфраструктурными новинками, ориентированными на создание комфортного семейного пространства. Среди ключевых событий — открытие контактного парка «Дача Альпача» на Поляне 960, где гости смогут пообщаться с животными, а также мини-зоопарка «Капибары и друзья» с редкими и экзотическими обитателями.
Курорт продолжает развивать социальные и культурные проекты. Совместно с благотворительным фондом будет реализована программа терапевтического спорта «Лига Мечты» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Культурную жизнь обогатит первый в России высокогорный музей современного искусства «Красные Горки», представляющий как постоянную коллекцию, так и временные выставки.
Повышения уровня сервиса коснулись и логистики. Постояльцы отеля Rixos получили возможность зарегистрироваться на рейс и сдать багаж прямо на стойке отеля. Дополнит впечатления от отдыха насыщенная концертная программа на главной сцене курорта RED ARENA, в афише которой заявлены выступления больше 20 ведущих российских артистов.
«К старту нового горнолыжного сезона мы сделали акцент не только на модернизации инфраструктуры, но и на выборе именно отечественного производителя. Четверть необходимых запчастей для работы горнолыжного комплекса закуплена в разных регионах России — например, шестерёнки для конвейеров канатных дорог прибыли из Ростовской области. Сегодня качество российских комплектующих ничуть не уступает зарубежным аналогам: состав резины и точность деталей полностью соответствуют стандартам. Также мы используем отечественные резиновые ленты и траки для снегоуплотнительной техники — если еще несколько лет назад они не выдерживали нужных нагрузок, то теперь успешно работают во всех ключевых узлах. При этом российские изделия стоят в несколько раз дешевле импортных, что позволяет экономить ресурсы и направлять их на развитие новых сервисов и активностей для гостей курорта», — сообщил первый заместитель генерального директора Курорта Красная Поляна Сергей Глебов.
Как писали Юга.ру, Группа Мантера запустит сквозную программу лояльности для 7 млн гостей.