Оборот безналичной оплаты в транспорте юга России и Северного Кавказа в 2025 году превысит 20 млрд рублей

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

  • Терминал бесконтактной оплаты проезда © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
По прогнозу Сбера, объем безналичных платежей за проезд в общественном транспорте юга России и Северного Кавказа в 2025 года превысит 20 млрд рублей, что на 20% больше показателя 2024 года

За пять лет Сбер расширил прием бесконтактных платежей с 6 крупных городов до 67 населенных пунктов в ЮФО и СКФО. Заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева рассказала, что с января по декабрь 2025 года пассажиры оплатили безналично более 412 миллионов поездок.

В Кисловодске и Нальчике банк запустил оплату проезда по геолокации, а в Севастополе — первую в России биометрическую оплату на морском транспорте.

Региональные акции и госпрограммы при участии Сбера помогали пассажирам в Краснодарском крае, Калмыкии и ДНР экономить от 5 до 8 рублей за каждую поездку.

Как писали Юга.ру, в общественном транспорте Ростова и Таганрога начали подключать бесплатный Wi-Fi.

