Оборот безналичной оплаты в транспорте юга России и Северного Кавказа в 2025 году превысит 20 млрд рублей
По прогнозу Сбера, объем безналичных платежей за проезд в общественном транспорте юга России и Северного Кавказа в 2025 года превысит 20 млрд рублей, что на 20% больше показателя 2024 года
За пять лет Сбер расширил прием бесконтактных платежей с 6 крупных городов до 67 населенных пунктов в ЮФО и СКФО. Заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева рассказала, что с января по декабрь 2025 года пассажиры оплатили безналично более 412 миллионов поездок.
В Кисловодске и Нальчике банк запустил оплату проезда по геолокации, а в Севастополе — первую в России биометрическую оплату на морском транспорте.
Региональные акции и госпрограммы при участии Сбера помогали пассажирам в Краснодарском крае, Калмыкии и ДНР экономить от 5 до 8 рублей за каждую поездку.
Как писали Юга.ру, в общественном транспорте Ростова и Таганрога начали подключать бесплатный Wi-Fi.