Оборот безналичной оплаты в транспорте юга России и Северного Кавказа в 2025 году превысит 20 млрд рублей

По прогнозу Сбера, объем безналичных платежей за проезд в общественном транспорте юга России и Северного Кавказа в 2025 года превысит 20 млрд рублей, что на 20% больше показателя 2024 года

За пять лет Сбер расширил прием бесконтактных платежей с 6 крупных городов до 67 населенных пунктов в ЮФО и СКФО. Заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева рассказала, что с января по декабрь 2025 года пассажиры оплатили безналично более 412 миллионов поездок.