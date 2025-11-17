Докажи, что ты краснодарец: пройди тест о городском трамвае

  • Трамвай №7 на улице Горького © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Трамвай №7 на улице Горького © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Краснодарский трамвай — самый что ни на есть эксклюзивный вид транспорта с собственным расписанием и правилами. Звонкий свидетель истории, нерв города и порой единственный способ добраться до работы, минуя знаменитые пробки.

Пройдите тест и проверьте, насколько вы близки с главным электрическим транспортом кубанской столицы.

В конце подробно расскажем, как сэкономить 8 рублей на каждой поездке до конца 2025 года, используя только смартфон и карту «Мир».

Спасибо, что прошли наш тест!

Город Екатеринодар История карты «Мир» Общественный транспорт Тесты Трамвай

