Докажи, что ты краснодарец: пройди тест о городском трамвае

Краснодарский трамвай — самый что ни на есть эксклюзивный вид транспорта с собственным расписанием и правилами. Звонкий свидетель истории, нерв города и порой единственный способ добраться до работы, минуя знаменитые пробки.

Пройдите тест и проверьте, насколько вы близки с главным электрическим транспортом кубанской столицы.

В конце подробно расскажем, как сэкономить 8 рублей на каждой поездке до конца 2025 года, используя только смартфон и карту «Мир».