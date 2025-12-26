В Краснодаре ночь на 26 декабря стала самой холодной с начала зимы

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Краснодаре ночь с 25 на 26 декабря стала самой холодной с начала зимы — температура воздуха опустилась до -9,8 °С.

По данным синоптика, 26 декабря на Кубани будет действовать влияние периферии циклона, который опускается с севера на Среднюю Волгу. В крае ожидается облачность, местами — мокрый снег и дождь, а на дорогах возможен гололед.