В Краснодаре ночь на 26 декабря стала самой холодной с начала зимы
На Кубани температура воздуха опустилась до -9,8 °С
Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Краснодаре ночь с 25 на 26 декабря стала самой холодной с начала зимы — температура воздуха опустилась до -9,8 °С.
По данным синоптика, 26 декабря на Кубани будет действовать влияние периферии циклона, который опускается с севера на Среднюю Волгу. В крае ожидается облачность, местами — мокрый снег и дождь, а на дорогах возможен гололед.
В Краснодаре небольшие осадки прогнозируются в вечернее время. Температура воздуха составит 0-2 °С, а порывы ветра — 4-9 м/с.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае к 26 декабря похолодает до -12 °С.