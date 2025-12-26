Прокуратура требует конфисковать у экс-замминистра природных ресурсов Кубани имущество на 90 млн рублей

На бывшего кубанского чиновника подали иск о взыскании имущества 90 млн рублей

25 декабря «Коммерсантъ» сообщил, что прокуратура Краснодарского края направила в суд иск с требованием конфисковать в доход государства имущество бывшего первого заместителя министра природных ресурсов региона Александра Каинова и лиц из его ближайшего окружения. Общая стоимость активов, которые, по версии надзорного ведомства, могли быть приобретены на незаконные доходы или с нарушением антикоррупционного законодательства, оценивается в 90 млн рублей. Помимо самого экс-чиновника, ответчиком по иску проходит его отец, Сергей Каинов. Согласно материалам дела, последний ранее был учредителем ряда коммерческих компаний, действовавших в сферах сельского хозяйства и коммунального обслуживания.

Уголовное преследование Александра Каинова началось в мае 2025 года, когда его арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2023-м чиновник, используя свое служебное положение, вступил в сговор с родственниками своего знакомого. Последнего осудили за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Каинов заверил его родных, что обладает связями в правоохранительных и судебных органах и способен повлиять на исход дела, добившись смягчения приговора. За эту услугу Каинов потребовал вознаграждение в размере 4 млн рублей. Эти действия квалифицировали как мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Теперь прокуратура хочет обратить в пользу государства активы, предположительно нажитые в результате незаконной деятельности. В настоящее время Александр Каинов находится в следственном изоляторе, ожидая суда.