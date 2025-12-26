Конфискация на 600 млн рублей. Суд изъял имущество экс-замгубернатора Ростовской области за коррупционную схему

24 декабря пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования ведомства и вынес решение о конфискации в доход государства имущества бывшего заместителя губернатора региона Владимира Окунева, его подчиненной Светланы Шаповаловой, а также их родственников.

Согласно материалам дела, фигуранты организовали преступную схему в 2016 году, занимая ключевые посты в государственной компании «Ростовавтодор». Они зарегистрировали коммерческие фирмы на доверенных лиц и через эти предприятия закупили больше 30 седельных тягачей и полуприцепов. Впоследствии именно эти фирмы начали систематически выигрывать государственные контракты на выполнение дорожных работ в области, получая таким образом незаконную прибыль.