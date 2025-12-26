В Краснодаре в районе парка Галицкого на два месяца перекроют движение
С 3 января в Краснодаре ограничат движение на улице Восточно-Кругликовской
Телеграм-канал «Дептранс Краснодар» сообщил, что на участке улицы Восточно-Кругликовской ограничат движение транспорта. По данным властей, это необходимо для строительства сетей водоснабжения.
Работы продлятся два месяца — до 28 февраля.
Где ограничат движение?
- по крайней правой полосе на участке Восточно-Кругликовской от Школьной до Жлобы;
- по двум центральным полосам при движении по Восточно-Кругликовской от Жлобы к Школьной перед перекрестком;
- по крайней левой и крайней правой полосам на участке Восточно-Кругликовской от Школьной до переулка Тихого.
Краснодарских водителей попросили заранее планировать маршрут с учетом изменений.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае с 1 января подорожает эвакуация и хранение автомобилей на штрафстоянке.