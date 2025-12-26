В Краснодаре в районе парка Галицкого на два месяца перекроют движение

Краснодарский край

Распечатать

  • Краснодар, улица Школьная © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2025 год
    Краснодар, улица Школьная © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2025 год

С 3 января в Краснодаре ограничат движение на улице Восточно-Кругликовской

Телеграм-канал «Дептранс Краснодар» сообщил, что на участке улицы Восточно-Кругликовской ограничат движение транспорта. По данным властей, это необходимо для строительства сетей водоснабжения.

Работы продлятся два месяца — до 28 февраля.

Схема движения

Схема движения

Где ограничат движение?

  • по крайней правой полосе на участке Восточно-Кругликовской от Школьной до Жлобы;
  • по двум центральным полосам при движении по Восточно-Кругликовской от Жлобы к Школьной перед перекрестком;
  • по крайней левой и крайней правой полосам на участке Восточно-Кругликовской от Школьной до переулка Тихого.

Краснодарских водителей попросили заранее планировать маршрут с учетом изменений.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае с 1 января подорожает эвакуация и хранение автомобилей на штрафстоянке.

Автомобили Дороги Краснодар парк «Краснодар» Парки Пробки Транспорт

Новости

«Неграмотные подрядчики и ленивые чиновники». Жительнице Туапсе месяц не могут восстановить квартиру после атаки БПЛА
Птицы, найденные мертвыми в центре Краснодара, погибли не от инфекции. Иллюминация тоже ни при чем
Краснодарский край попал в топ-3 по тревожности среди регионов России
В новом фильме о «Смешариках» покажут парк «Краснодар» и стадион «Ozon Арена»
В Краснодаре ночь на 26 декабря стала самой холодной с начала зимы
Прокуратура требует конфисковать у экс-замминистра природных ресурсов Кубани имущество на 90 млн рублей

Лента новостей

Реклама на сайте