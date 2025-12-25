ГК ТОЧНО обеспечила «Собер-Баш курорт» связью от Т2

Девелопер ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) совместно с оператором Т2 обеспечил 208 гектаров нового проекта «Собер-Баш курорта» мобильной связью и интернетом

Российский оператор связи T2 обеспечил сетью клубный проект «Собер-Баш курорт» от ГК ТОЧНО, расположенный в Северском районе Краснодарского края. Т2 первым установил телеком-оборудование на новом объекте. Теперь голосовая связь и скоростной мобильный интернет доступны на 208 гектарах всесезонного курорта.



«Всего в 40 минутах от энергичного и делового Краснодара — в предгорье Кавказа, где нет городской суеты, мы создаем уникальный всесезонный курорт с премиальным туристическим сервисом. Качественная связь — это важная составляющая проекта такого уровня. Она дает возможность владельцам вилл и гостям комплекса наслаждаться жизнью в своем стиле и ритме, не меняя городских привычек. Благодаря нашим партнерам Т2 мы обеспечили сетевой инфраструктурой всю территорию «Собер-Баш курорта», — отметила директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.

Среди ключевых точек в зоне покрытия: частный коттеджный поселок, пятизвездочный отель и термальный комплекс, земельные участки, торговая улица «Авеню Собер-Баш», парковая зона, виноградники и сады, туристические маршруты и другие общественные места. «Сотрудничество с ГК ТОЧНО демонстрирует, насколько эффективно могут взаимодействовать телеком-оператор и девелопер, когда цифровая инфраструктура закладывается в проект еще на этапе строительства. «Собер-Баш курорт» — один из самых крупных объектов, где мы обеспечили качественное покрытие еще до появления первых гостей. Такой подход существенно повышает цифровой комфорт и дает возможность жителям и туристам пользоваться всеми современными сервисами без ограничений», — поделилась директор краснодарского филиала T2 Елена Яковлева.



ГК ТОЧНО и T2 подписали соглашение о партнерстве летом 2024 года. Беспроводным интернетом и мобильной связью уже обеспечили шесть жилых комплексов девелопера в Краснодаре и Туапсе. Покрытие «Собер-Баш курорта» стало следующим шагом этого сотрудничества.

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Напомним, в октябре 2025 года ГК ТОЧНО объявила о начале строительства курорта Северском районе Кубани. Проект премиального класса «Собер-Баш курорт» будет включать частные виллы, пятизвездочный отель, термальный комплекс, собственную винодельню и сидрерию. Уже открыты продажи первой первой очереди, куда входит 61 коттедж.