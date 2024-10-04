ГК ТОЧНО подписала соглашение о сотрудничестве с оператором мобильной связи Т2

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

ГК ТОЧНО и Т2 подписали документ, согласно которому все жилые комплексы застройщика обеспечат бесперебойной мобильной связью и скоростным интернетом оператора

Т2 разместит в жилых комплексах застройщика дополнительное техническое оборудование на завершающих этапах строительства или сразу после сдачи объектов в эксплуатацию. Так оператор сможет гарантировать наличие стабильного сигнала не только на открытом пространстве, но и в домах, в том числе в лифтах.

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«Стабильная мобильная связь и высокоскоростной интернет — важные составляющие комфортной среды, которую ГК ТОЧНО создает в своих проектах. Наши жители учатся, работают из дома, отдыхают с семьей, и для всего этого необходима качественная связь от надежного оператора. Рады сотрудничеству с новым партнером Т2, нацелены получить эффективный результат совместной работы», — отметила директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.

Мобильная связь и высокоскоростной 4G-интернет Т2 уже доступны жителям ЖК «Империал» в Краснодаре. Надежное покрытие сети обеспечено на площади с фонтаном, детских и спортивных площадках, в зоне барбекю, на паркинге, в фитнес-клубе Balance, а также квартирах и общественных пространствах внутри домов.

Скоро партнеры разработают и запустят проекты по установке телеком-оборудования и в других жилых комплексах ГК ТОЧНО: «Родные Просторы», «Сказка град» и «Абрикосово» в Краснодаре и в «Форт Адмирал» в Туапсе.

БПЛА, иноагент, душный, скуф, чиназес:

«Доступный мобильный интернет и голосовая связь одинаково важны как для жителей, так и владельцев торговых площадей на территории жилых комплексов. Партнерство с ГК ТОЧНО позволяет Т2 участвовать в создании современных и технологичных пространств для жизни, а также развивать сетевую инфраструктуру в Краснодарском крае», — прокомментировала директор краснодарского филиала T2 Елена Яковлева.

Соглашение между ГК ТОЧНО и Т2 предполагает, что со временем надежное indoor-покрытие (связь внутри зданий) появится и в остальных комплексах девелопера.

Как писали Юга.ру, благотворительный фонд ТОЧНО ДОБРО возведет в Краснодаре храмовый комплекс.

ГК ТОЧНО Интернет Инфраструктура Мобильная связь Недвижимость Строительство Телеком Технологии

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