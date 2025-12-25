В 2026 году самозанятые россияне смогут оформлять больничные

23 декабря член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина сообщила «РИА Новости», что с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года самозанятые россияне смогут оформлять больничные листы. «В России пройдет эксперимент по добровольному участию самозанятых в системе обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности. Они смогут оформлять больничные листы», — расказала она.

По словам Дрожжиной, до 30 сентября 2027 года включительно самозанятый сможет подать заявление в территориальный орган и выбрать страховую сумму — 35 тыс. или 50 тыс. рублей. От нее будет зависеть размер ежемесячного взноса.



Право на «больничные» появится через шесть месяцев непрерывной уплаты страховых взносов. Изменить решение можно будет раз в год.



«Социальные гарантии расширяются, потому что есть потребность. Сегодня почти половина из числа самозанятых не имеет другого места работы и, соответственно, не застрахована на случай болезни. Новый механизм позволяет таким гражданам самостоятельно обеспечить себе защиту на период временной нетрудоспособности», — отметила парламентарий.

Дрожжина заявила, что по результатам эксперимента правительство РФ представит доклад, оценив эффективность такой меры.



Напомним, что 8 октября в Совете Федерации предложили отменить налог на профессиональный доход для самозанятых в 2026 году. Поводом для этого послужил отчет Минэкономразвития РФ о текущей ситуации в экономике. В связи с этим в Краснодарском крае 715 тыс. самозанятых могли в следующем году утратить свой статус.



Позже в правительстве России заявили, что не будут менять режим работы и налогообложения самозанятых до 2028 года.