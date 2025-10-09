В России хотят отменить самозанятость в 2026 году. В Краснодарском крае с таким статусом работает 715 тыс. человек

На Кубани 715 тыс. самозанятых могут утратить свой статус в 2026 году

8 октября на сайте Совета Федерации опубликовали постановление «О текущей ситуации в экономике и основных задачах социально-экономического развития Российской Федерации». В документе сказано, что чиновники предлагают отменить в 2026 году налог на профессиональный доход для самозанятых: «Рекомендовать Правительству РФ проанализировать результаты проведения эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», по итогам анализа проработать вопросы о завершении эксперимента в 2026 году и разработке дополнительных мер по недопущению практики занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц при найме работников».

Поводом для принятия постановления стал отчет Минэкономразвития РФ о текущей ситуации в экономике. В нем указывалось, что главные внутренние экономические риски в России связаны с «длительным периодом охлаждения экономики» на фоне фрагментации мировой торговли и внешних угроз сохранения санкций. Также в документе сказано о дефиците основного капитала и рабочей силы, жесткие бюджетная и денежно-кредитная политики. Итог отчета министра гласил: «вследствие замедления экономической активности прогнозируется снижение темпов роста валового внутреннего продукта в 2025 году. В плановом периоде 2027 и 2028 годов ожидается их постепенное ускорение». 24 сентября 2025 года министр экономического развития Максим Решетников заявлял, что самозанятость сохранят до 2028 года, и это принципиальная позиция правительства. Однако он отметил, что обсуждать новую конструкцию налогового режима нужно уже сейчас, чтобы все успели адаптироваться.



По данным ФНС, по состоянию на 1 сентября 2025 года в Краснодарском крае зарегистрировано более 715 тысяч самозанятых. Их количество увеличилось на 108 тыс. по сравнению с прошлым годом. За 8 месяцев 2025 года от фрилансеров поступило более 3,9 млрд рублей налога, что на 35% больше аналогичного периода 2024 года. Самые популярных видов деятельности в регионе: маникюр (педикюр), строительство (ремонт), перевозка пассажиров (грузов), аренда квартир, торговля самостоятельно изготовленным товаром.

С 2019 года для самозанятых с доходом не более 2,4 млн рублей в год действует ставка налога на профессиональный доход в размере 4% (с доходов от физлиц) или 6% (с доходов от юрлиц или ИП). Эксперимент по установлению специального налогового режима для самозанятых проводится до 31 декабря 2028 года включительно. Сейчас в России зарегистрировано более 14 млн самозанятых.