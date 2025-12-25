Краснодарский край и Дагестан вошли в топ регионов с самой низкой удовлетворенностью врачами в 2025 году

В России составили рейтинг регионов по отзывам пациентов, получивших медпомощь в 2025 году

25 декабря компания «МедРокет» (разработчик портала «ПроДокторов») сообщил Юга.ру статистику удовлетворенности пациентов государственными и частными медучреждениями разных регионов России в 2025 году.

«ПроДокторов» — сервис с информацией о врачах и клиниках в России, созданный в 2011 году. Сайт позволяет пациентам искать врачей, читать отзывы, узнавать расписание и записываться на прием, а врачам — получать обратную связь от пациентов, продвигать услуги и отслеживать репутацию.

Для составления статистики были проанализированы более 1,1 млн отзывов от пациентов из 83 субъектов России. Среди них 230 тыс. сообщений о врачах в государственных учреждениях и 932 тыс. сообщений о докторах, работающих в частных клиниках.

По данным портала, общая оценка удовлетворенности по стране составила 4,3 балла. Средняя оценка муниципальных больниц и поликлиник — 3,8, частных — 4,78.