Краснодарский край и Дагестан вошли в топ регионов с самой низкой удовлетворенностью врачами в 2025 году
В России составили рейтинг регионов по отзывам пациентов, получивших медпомощь в 2025 году
25 декабря компания «МедРокет» (разработчик портала «ПроДокторов») сообщил Юга.ру статистику удовлетворенности пациентов государственными и частными медучреждениями разных регионов России в 2025 году.
«ПроДокторов» — сервис с информацией о врачах и клиниках в России, созданный в 2011 году. Сайт позволяет пациентам искать врачей, читать отзывы, узнавать расписание и записываться на прием, а врачам — получать обратную связь от пациентов, продвигать услуги и отслеживать репутацию.
Для составления статистики были проанализированы более 1,1 млн отзывов от пациентов из 83 субъектов России. Среди них 230 тыс. сообщений о врачах в государственных учреждениях и 932 тыс. сообщений о докторах, работающих в частных клиниках.
По данным портала, общая оценка удовлетворенности по стране составила 4,3 балла. Средняя оценка муниципальных больниц и поликлиник — 3,8, частных — 4,78.
По количеству оставленных пациентами отзывов Краснодарский край занял второе место — 96 тыс. сообщений. Первой в списке оказалась Москва (135,5 тыс. сообщений), третьим — Санкт-Петербург.
Самыми неудовлетворенными услугами врачей стали жители Дагестана — общий средний балл пациентов республики составил 4,01, а средняя оценка государственных клиник — 3,19. Краснодарский край занял пятое место по неудовлетворенности докторами: госучреждения получили балл 3,7, а частные — 4,82. Также антилидерами рейтинга стали Вологодская и Липецкая области и Удмуртия.
Самую высокую оценку врачам поставили жители Севастополя: средний балл государственных клиник — 4,86, частных — 4,75. Также в лидеры вошли Тюменская область (4,63 и 4,7 балла соответственно) и Ханты-Мансийский автономный округ (4,3 и 4,83 балла).
Как писали Юга.ру, по данным на октябрь 2025 года, в Краснодарском крае самый высокий дефицит врачей среди южных регионов.