В Дагестане сумма хищений при выполнении гособоронзаказа превысила 500 млн рублей

Следствие установило, что фигуранты дела — высокопоставленные руководители и коммерсанты — с 2020 по 2023 год реализовывали преступную схему. Государственный заказчик заключил с Федеральным государственным унитарным предприятием «Главное управление специального строительства» (ФГУП «ГУСС») контракты на возведение объектов на сумму свыше 1 млрд рублей. Ответственность за исполнение договоров несли обвиняемые.

24 декабря информационный центр Следкома России сообщил , что оперативники завершили расследование масштабного уголовного дела о хищениях при реализации государственного оборонного заказа на территории Дагестана. Общая сумма похищенных средств превысила 500 млн рублей.

По версии следствия, они искусственно завышали стоимость строительных материалов и работ, что позволило им присвоить больше 500 млн рублей. В числе обвиняемых — руководитель Главного военно-строительного управления №4 Минобороны Астемир Абаев, его подчиненный Виталий Пронюшкин, генеральный директор ООО «Трест» Марат Магомедов, а также Роберт Геворков и Тагир Абдуллаев.

В середине февраля Хамовнический районный суд Москвы заключил под стражу Абаева. Суд также избрал аналогичную меру пресечения для Пронюшкина и Магомедова. Геворкова и Абдуллаева объявили в международный розыск. Кроме того, по ходатайству следователя на имущество всех фигурантов дела наложили арест. Его общая стоимость превышает 100 млн рублей.

По данным телеграм-канала Baza, Астемир Абаев курировал масштабную стройку социальных объектов в Дагестане. Под его руководством возводились школа на 1224 места в Махачкале и ряд других образовательных учреждений.