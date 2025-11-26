В Краснодарском крае в 2026 году дважды увеличат плату за коммунальные услуги. Когда и на сколько?
В 2026 году в Краснодарском крае стоимость ЖКУ повыситься минимум на 11,3%
25 ноября Правительство РФ опубликовало распоряжение об индексации платы за коммунальные услуги. Повышение стоимости будет проходить в два этапа.
1 января 2026 года во всех регионах страны плата за ЖКУ повысится на 1,7%. Индексация связана с изменением в налоговом законодательстве и предстоящим увеличением налога на добавленную стоимость.
1 октября 2026 года произойдет большее повышение. В разных регионах установили предельные лимиты. Например, в Краснодарском крае он 9,6%, в Ростовской области — 9,8%, в Ставропольском крае — 22%. Это значит, что повышение не должно превышать указанных цифр.
Однако могут быть отклонения — окончательные цифры устанавливают региональные власти в зависимости от состояния инфраструктуры и статистики повышения стоимости за последние годы. Например, в Краснодарском крае — 4,8%, в Ростовской области — 2,1%, в Ставропольском крае — 21,9%.
Таким образом, жителей Краснодара ждет повышение стоимости ЖКУ минимум на 11,3%, а может дойти до 16,3% (с учетом отклонения в 4,8%).
Напомним, что прошлое повышение стоимости услуг в Краснодарском крае произошло в июле 2025 года. Тогда лимит был установлен в 12,2 %, а размер отклонения — 4,8%.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае установили новые значения прожиточного минимума.