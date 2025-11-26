В Краснодарском крае в 2026 году дважды увеличат плату за коммунальные услуги. Когда и на сколько?

В 2026 году в Краснодарском крае стоимость ЖКУ повыситься минимум на 11,3%

25 ноября Правительство РФ опубликовало распоряжение об индексации платы за коммунальные услуги. Повышение стоимости будет проходить в два этапа.

1 января 2026 года во всех регионах страны плата за ЖКУ повысится на 1,7%. Индексация связана с изменением в налоговом законодательстве и предстоящим увеличением налога на добавленную стоимость.

1 октября 2026 года произойдет большее повышение. В разных регионах установили предельные лимиты. Например, в Краснодарском крае он 9,6%, в Ростовской области — 9,8%, в Ставропольском крае — 22%. Это значит, что повышение не должно превышать указанных цифр.