«Мертвые души» на почте. В Ростовской области начальника цеха по обработке отправлений осудили за мошенничество на 5 млн рублей

Ростовская область

В Ростовской области осудили участников схемы с фиктивными работниками на «Почте России»

25 декабря «Коммерсантъ» сообщил, что Советский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по делу о хищении средств в региональном филиале «Почты России». Оперативники выяснили, что начальник цеха по обработке почтовых отправлений магистрального сортировочного центра Анна Белоусова, ее заместитель Людмила Гуденко и главный специалист Валентина Красенок организовали преступную группу.

По данным пресс-службы ФСБ России по Ростовской области, мошенническая схема заключалась в оформлении на работу фиктивных сотрудников, чьи должностные обязанности никто не исполнял. Начисленные этим лицам заработные платы на общую сумму больше 5 млн рублей злоумышленницы присваивали себе.

Суд признал всех трех женщин виновными в мошенничестве и назначил им наказание в виде условных сроков лишения свободы. Анна Белоусова приговорена к 4,5 годам. Ее сообщницы получили по четыре года условного лишения свободы.

