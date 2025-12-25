Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей

  • © Фото congerdesign с сайта pixabay.com
    © Фото congerdesign с сайта pixabay.com

Авито и создатели фильма «Ёлки 12» запустили социальный проект «Серебряные желания» в поддержку подопечных фондов «Старость в радость» и «Операция Бабушка»

На специальной странице Авито опубликовали список желаний пожилых людей-подопечных фондов из разных регионов России. Среди запросов — продуктовые наборы и сладкие подарки к празднику, поздравительные открытки, товары для спорта и досуга, дрова для отопления, бытовая техника.

Авито первым включился в марафон добрых дел — вместе с исполнителями с Авито Услуг организовал праздники в домах престарелых в разных городах России. Праздничная программа уже прошла для подопечных Рязанского геронтологического центра. На очереди дома в Курске и Костроме.

«Новый год — это время, когда особенно хочется верить в чудеса. Мы придумали этот добрый проект, чтобы подарить частичку праздника тем, кто особенно в нем нуждается. У бабушек и дедушек из разных уголков страны желания простые, но по-настоящему важные. Объединив усилия, мы сможем воплотить их в жизнь, и это станет настоящим волшебством», — отмечают в Авито.

«Дети зовут его дедушкой»:

Принять участие в проекте может любой желающий. Для этого необходимо на странице проекта выбрать желание и пожертвовать в фонды любую сумму или исполнить запрос лично.

По словам представителей благотворительных фондов, подобные инициативы особенно важны для пожилых людей из отдаленных населенных пунктов. Зачастую они сталкиваются не только с бытовыми трудностями, но и с социальной изоляцией.

«Когда мы видим, как живут люди и как они реагируют на заботу и внимание, то понимаем, как важна даже крупица помощи одиноким и обездоленным. Такие проекты помогают вернуть пожилым людям веру в доброту и человеческое участие», — говорит Елизавета Олескина, директор фонда «Старость в радость».

Роспись лошадки, лекция о празднике в царское время и чай с баранками:

«Благодаря проекту мы сможем оказать неоценимую поддержку тем, кто особенно в ней нуждается. Малоимущим бабушкам и дедушкам нужны дрова для тепла и готовки в печи, продукты для праздничного стола и другие повседневные вещи, которые делают жизнь лучше. В преддверии Нового года такое внимание и помощь станут настоящим чудом», — делится Светлана Моисеева, директор фонда «Операция бабушка».

«Этот проект  воплощение главного принципа нашей франшизы: добро всегда возвращается. Благодаря «Серебряным желаниям» каждый человек сможет стать для другого настоящим волшебником — подарить не просто подарок, а внимание, тепло и праздничное чудо. Сотрудничество с Авито помогает расширить добрую традицию нашей франшизы и поддержать тех, кому это сейчас важнее всего», — комментирует Мария Затуловская, продюсер фильма «Ёлки 12» .

Ознакомиться со списком желаний и внести свой вклад можно на специальной странице платформы Авито: avito.ru/avito-care/silver-wishes.

