«В квартире — как на улице». Жители Музыкального микрорайона Краснодара остались без отопления в мороз после пожара на котельной

В Краснодаре на котельной по улице Петра Метальникова произошел пожар. Жители микрорайона остались без тепла

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что утром 25 декабря на улице Петра Метальникова, 13 загорелась котельная. Площадь возгорания составила 100 кв. метров. Через несколько часов пожар полностью потушили.



В МЦУ заявили, что оборудование здания не пострадало. При этом потребителей переключили на другие котельные.

Жители Музыкального микрорайона пожаловались в соцсетях, что в их домах отключили отопление. Напомним, что 25 декабря в Краснодар пришли морозы. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», температура опустилась до -5 °С, а ощущается как -11 °С.



Собрали комментарии пользователей: «Главное ведь, что город готов к отопительному сезону, да? А то, что другие котельные, взявшие нагрузку на свое изношенное оборудование, тоже могут выйти из строя — это мелочи».

«Котельные не модернизировались со времен союза. Друг в теплосетях работает, латают как могут ежедневно, но толку. Зато тарифы повышать не забывают. Наступит день, когда город останется без отопления. Может тогда СК или прокуратура заинтересуется, пока мы будем сидеть в ледяных квартирах».

«Очень вовремя этот пожар случился! Такое ощущение, что чтобы скрыть некачественную подготовку к отопительному сезону».

«Совсем с ума посходили. В квартире как на улице».

«Пришли морозы и теперь без тепла и с холодной водой сидим».

«В доме дети живут, старики, инвалиды. В доме находится детский сад и там много маленьких детей. Почему мы должны мерзнуть?».