«Давайте создавать традиции, а не мусор». Руководительница краснодарского экоцентра рассказала об экологичности искусственной и живой елки

24 декабря руководительница краснодарского экоцентра «Чистая среда» Дарья Сычева в своем телеграм-канале рассказала, какая елка экологичнее — живая или искусственная.

По ее словам, искусственную елку можно считать экологичнее, если она прослужит человеку более 10 лет. К тому же, «живые беспощадно вырубают». Однако, после использования елки, она все равно станет мусором, а на переработку ее сдать не получится.

Живое дерево абсолютно биоразлагаемо — если на нем нет игрушек и мишуры. Однако их действительно могут незаконно вырубать.

Дарья советует покупать деревья только у тех продавцов, которые могут предоставить документы — договоры с лесхозами, декларации о сделке с древесиной и другие.