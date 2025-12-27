«Давайте создавать традиции, а не мусор». Руководительница краснодарского экоцентра рассказала об экологичности искусственной и живой елки

Руководительница экоцентра «Чистая среда» сообщила о вреде искусственных елок и важности покупки живого дерева у проверенных продавцов

24 декабря руководительница краснодарского экоцентра «Чистая среда» Дарья Сычева в своем телеграм-канале рассказала, какая елка экологичнее — живая или искусственная. 

По ее словам, искусственную елку можно считать экологичнее, если она прослужит человеку более 10 лет. К тому же, «живые беспощадно вырубают». Однако, после использования елки, она все равно станет мусором, а на переработку ее сдать не получится. 

Живое дерево абсолютно биоразлагаемо — если на нем нет игрушек и мишуры. Однако их действительно могут незаконно вырубать. 

Дарья советует покупать деревья только у тех продавцов, которые могут предоставить документы — договоры с лесхозами, декларации о сделке с древесиной и другие. 

От 2 до 9 тыс. рублей:

Также Сычева отметила, что экологичной может быть традиция передавать игрушки и елки из поколения в поколение. 

«Мне рассказывали истории, как в детстве вместе с родителями наряжали эту елочку, а теперь наряжают уже со своими детьми. И вот это, по моему мнению, самый экологичный вариант. А еще, это невероятно трогательно. Давайте создавать традиции, а не мусор», — добавила руководительница экоцентра.  

Также она сообщила, что после праздников и до 25 января живые деревья можно оставить на контейнерных площадках — их заберет «Мусороуборочная компания» и в дальнейшем сделает щепу для фермеров. Отметим, что краснодарские власти пока не заявляли о том, как и куда можно сдать елку после новогодних выходных.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре работает 33 елочных базара. 

