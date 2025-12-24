В Ростовской области на владелицу приюта для животных, где обнаружили 200 трупов, завели уголовное дело

В Аксайском районе хозяйку приюта для животных будут судить за жестокое обращение с питомцами

Предыстория. 21 декабря в приюте «Забытые сердца» в Аксайском районе Ростовской области обнаружили 200 трупов животных. Хозяйка организации Татьяна Макарова пыталась устроить поджог, чтобы скрыть случившееся, но ее задержали.

24 декабря пресс-служба МВД по Ростовской области сообщила, что правоохранители возбудили уголовное дело в отношении владелицы приюта «Забытые сердца» Татьяны Макаровой. Ее подозревают в жестоком обращении с питомцами, повлекшем их смерть.

Для установления полной картины произошедшего полицеские опрашивают волонтеров, помогавших приюту, представителей зоозащитных организаций и местных жителей, которые могут владеть какой-либо информацией.