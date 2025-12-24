В Ростовской области на владелицу приюта для животных, где обнаружили 200 трупов, завели уголовное дело
В Аксайском районе хозяйку приюта для животных будут судить за жестокое обращение с питомцами
Предыстория. 21 декабря в приюте «Забытые сердца» в Аксайском районе Ростовской области обнаружили 200 трупов животных. Хозяйка организации Татьяна Макарова пыталась устроить поджог, чтобы скрыть случившееся, но ее задержали.
24 декабря пресс-служба МВД по Ростовской области сообщила, что правоохранители возбудили уголовное дело в отношении владелицы приюта «Забытые сердца» Татьяны Макаровой. Ее подозревают в жестоком обращении с питомцами, повлекшем их смерть.
Для установления полной картины произошедшего полицеские опрашивают волонтеров, помогавших приюту, представителей зоозащитных организаций и местных жителей, которые могут владеть какой-либо информацией.
По официальным данным, в ходе доследственной проверки показания дала и сама хозяйка организации. По данным правоохранителей, она признала факты ненадлежащего исполнения своих обязанностей по уходу за животными.
Для выяснения точных причин и масштабов трагедии планируется проведение различных экспертиз.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными из корыстных побуждений, повлекшее гибель и увечье в отношении нескольких животных» (п. «а, д» ч. 2 ст. 245 УК РФ). Наказание предусматривает от штрафа в 100 тыс. рублей до пяти лет лишения свободы.
