В Ростовской области на владелицу приюта для животных, где обнаружили 200 трупов, завели уголовное дело

Ростовская область

В Аксайском районе хозяйку приюта для животных будут судить за жестокое обращение с питомцами

Предыстория. 21 декабря в приюте «Забытые сердца» в Аксайском районе Ростовской области обнаружили 200 трупов животных. Хозяйка организации Татьяна Макарова пыталась устроить поджог, чтобы скрыть случившееся, но ее задержали.

24 декабря пресс-служба МВД по Ростовской области сообщила, что правоохранители возбудили уголовное дело в отношении владелицы приюта «Забытые сердца» Татьяны Макаровой. Ее подозревают в жестоком обращении с питомцами, повлекшем их смерть.

Для установления полной картины произошедшего полицеские опрашивают волонтеров, помогавших приюту, представителей зоозащитных организаций и местных жителей, которые могут владеть какой-либо информацией.

«Животные предельно истощены»:

По официальным данным, в ходе доследственной проверки показания дала и сама хозяйка организации. По данным правоохранителей, она признала факты ненадлежащего исполнения своих обязанностей по уходу за животными.

Для выяснения точных причин и масштабов трагедии планируется проведение различных экспертиз.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными из корыстных побуждений, повлекшее гибель и увечье в отношении нескольких животных» (п. «а, д» ч. 2 ст. 245 УК РФ). Наказание предусматривает от штрафа в 100 тыс. рублей до пяти лет лишения свободы.

Как писали Юга.ру, в ноябре стало известно, что прокуратура Кубани проверит ферму, где погибли запутавшиеся в сетке птицы.

