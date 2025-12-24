В 2025 году жители Краснодара прошли пешком более 7 млн километров — аналитики

Краснодарский край

Эксперты «Яндекс Карты» подвели итоги 2025 года. За год краснодарцы построили 639 млн километров различных маршрутов

23 декабря пресс-служба «Яндекс Карты» сообщила Юга.ру, что сервис подвел итоги года для краснодарцев. За 2025 год жители и гости города построили в приложении более 138 млн маршрутов протяженностью 639 млн километров.

Чаще всего краснодарцы искали различные места днем, а маршруты прокладывали вечером.

По данным аналитиков сервиса, самой популярной рубрикой в Краснодаре стала «Еда». За год краснодарцы искали места, где можно поесть, более 7 млн раз. Горожане часто смотрели и торговые центры — количество таких запросов превысило 4 млн. Также лидерами поиска стали парки культуры и отдыха, железнодорожный вокзал, ВУЗы и гостиницы. 

Помимо этого, эксперты выяснили, что за 2025 год автомобилисты Краснодара проехали с «Яндекс Картами» более 628 млн километров. Средняя поездка на легковом автомобиле составила 22 километра, а грузового транспорта — 89 километров.  

Краснодарские пешеходы за год прошли больше 7 млн километров. Средняя пешая дистанция составила 1,8 километра. 

Больше всего маршрутов пользователи сервиса строили летом и осенью. Чаще всего краснодарцы строили маршруты в октябре, а суммарная протяженность была больше в августе. Тогда пользователи прошли и проехали 68 млн километров.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край занял 11 место по популярности ЗОЖ. Адыгея — на четвертой строчке.

