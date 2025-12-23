«Лишить общения прямо перед новогодними праздниками». WhatsApp* заявил о намерении бороться за права пользователей в России

Предыстория: 22 декабря во многих регионах России не работал WhatsApp*. Пользователи жаловались на некорректную работу оповещений и невозможность отправить сообщения. Скорость работы мессенджера сократилась на 70-80%. Роскомнадзор пригрозил полностью заблокировать приложение, если владельцы продолжат не выполнять требования российского законодательства.

23 декабря в WhatsApp* отреагировали на заявления РКН и сообщили новостному агентству Reuters, что российские власти пытаются лишить более 100 млн пользователей страны права на личное общение в преддверии новогодних праздников. «Ограничивая доступ, российское правительство стремится лишить более 100 млн человек права на конфиденциальное общение с использованием сквозного шифрования прямо перед новогодними праздниками в России», — заявил представитель мессенджера.

По его словам, WhatsApp* укоренился в жизни каждого российского сообщества — от родительских и рабочих групп до чатов друзей, соседей и родственников. Поэтому компания планирует бороться за права пользователей.



Представитель приложения считает, что «принуждение к использованию менее безопасных приложений, одобренных государством, может привести лишь к снижению уровня безопасности для россиян».

Напомним, что в августе Роскомнадзор начал ограничивать звонки в мессенджерах WhatsApp* и Telegram. Эту меру, которую в РКН назвали борьбой с мошенничеством, эксперты с самого начала расценили как первый этап блокировки самых популярных приложений.