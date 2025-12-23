Главе Крымска предъявили обвинение. Его подозревают в махинациях с землей с ущербом в несколько миллионов

Главу Крымска обвинили в продаже земли для ИЖС с ущербом в десятки миллионов рублей

По данным следствия, в марте 2020 года администрация Крымска заключила договор аренды на землю площадью больше 31,4 га для ведения крестьянско-фермерского хозяйства. Позднее в генплан города внесли изменения, и разрешенное использование этой территории сменилось на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), что многократно увеличило ее стоимость.

23 декабря Следственный комитет по Краснодарскому краю сообщил , что Янису Будагову предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По данным оперативников, его действия причинили многомиллионный ущерб.

Предыстория. 22 декабря полиция задержала мэра Крымска Яниса Будагова. После обысков чиновника увезли в Краснодар. Задержание Будагова связывают с уголовным делом бывшего главы Крымского района Сергея Леся. Его обвиняют в организации злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия.

Штраф в 170 млн рублей и 15 лет колонии:

В марте 2023 года арендатор обратился с заявлением о выкупе земли без проведения торгов, указав, что использует ее для сельхозработ. Обвинение утверждает, что Будагов, зная об изменении категории участка на ИЖС и о неправомерности такой продажи без аукциона, подписал договор. Участок продали за 5,2 млн рублей при его рыночной стоимости не меньше 99 млн рублей.

После оформления права собственности новый владелец перепродал землю представителю строительной компании уже за 150 млн рублей.

Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании для Будагова меры пресечения в виде заключения под стражу.