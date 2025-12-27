В Новороссийске открылась бесплатная школа по уходу за пожилыми людьми. Как в нее попасть?

В центре соцобслуживания Новороссийска можно бесплатно научится уходу за пожилым человеком и получить на время средства реабилитации

19 декабря издание «Новороссийский Рабочий» сообщило, что в Новороссийске стартовал проект «Школа ухода за пожилым человеком». Он открылся в Комплексном центре социального обслуживания населения.

Там желающих бесплатно могут научить правильному уходу за пожилыми людьми. Например, работники центра покажут, как пересадить тучного человека с кровати на инвалидную коляску — для наглядного примера используется манекен по имени Николай.

Руководительница центра Наталья Кочурова рассказала журналистам, что работников организации отправляли на учебу к профессорам медицины в Москву. Теперь сертифицированные специалисты готовы принимать желающих на обучение — можно даже группой. По словам Кочуровой, первые занятия уже прошли.

«Для людей, чьи родственники в тяжелом состоянии, это большая помощь», — отметила она.