В Новороссийске открылась бесплатная школа по уходу за пожилыми людьми. Как в нее попасть?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В центре соцобслуживания Новороссийска можно бесплатно научится уходу за пожилым человеком и получить на время средства реабилитации

19 декабря издание «Новороссийский Рабочий» сообщило, что в Новороссийске стартовал проект «Школа ухода за пожилым человеком». Он открылся в Комплексном центре социального обслуживания населения.

Там желающих бесплатно могут научить правильному уходу за пожилыми людьми. Например, работники центра покажут, как пересадить тучного человека с кровати на инвалидную коляску — для наглядного примера используется манекен по имени Николай. 

Руководительница центра Наталья Кочурова рассказала журналистам, что работников организации отправляли на учебу к профессорам медицины в Москву. Теперь сертифицированные специалисты готовы принимать желающих на обучение — можно даже группой. По словам Кочуровой, первые занятия уже прошли. 

«Для людей, чьи родственники в тяжелом состоянии, это большая помощь», — отметила она. 

Читайте также:

Помимо обучения, центр предлагает услуги аренды технических средств реабилитации — кроватей, колясок, ходунков, сидений для унитазов. Нуждающиеся могут воспользоваться ими бесплатно, заключив договор на полгода или более. 

Желающие обучиться уходу за пожилыми людьми или арендовать оборудование могут обратиться в центр на улице Коммунистической, 44 или по телефону 8 (8617) 64-49-21.

Как писали Юга.ру, в марте проезд в муниципальном транспорте Новороссийска сделали бесплатным для студентов.

Благотворительность Инвалидность Новороссийск Пенсионеры Социальные программы

Новости

Вышел первый трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана. В фильме снялись Мэтт Деймон, Том Холланд и Энн Хэтэуэй
В Новороссийске открылась бесплатная школа по уходу за пожилыми людьми. Как в нее попасть?
«Давайте создавать традиции, а не мусор». Руководительница краснодарского экоцентра рассказала об экологичности искусственной и живой елки
В Анапе пройдет заплыв Дедов Морозов, а в Новороссийске — трезвый забег. Как участвовать?
В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение фильма «Чародеи» 1982 года
Пробки в Краснодаре: перед выходными в городе образовались 9-балльные заторы

Лента новостей

Храмы в подвале и бывшем игровом клубе
Вчера, 12:53
Храмы в подвале и бывшем игровом клубе
Как церковное строительство меняет ландшафт новых районов и окраин Краснодара
«Неграмотные подрядчики и ленивые чиновники»
Вчера, 14:51
«Неграмотные подрядчики и ленивые чиновники»
Жительнице Туапсе месяц не могут восстановить квартиру после атаки БПЛА
«У меня нет ответа, почему я еще на свободе»
Вчера, 17:05
«У меня нет ответа, почему я еще на свободе»
Борис Надеждин — о «молчаливом большинстве», «красных линиях», Трампе, парке Галицкого и казаках

Реклама на сайте