Новогодний режим. Как будут работать отделения почты в Краснодарском крае в конце декабря и начале января

Стало известно, как будет работать Почта России в Краснодарском крае в новогодние праздники

Основные изменения коснутся двух дней — 30 декабря и 6 января. В эти даты почтамты закроются для посетителей на час раньше обычного. Полностью нерабочими объявлены 31 декабря, 1, 2 и 7 января.

23 декабря «Почта России» сообщила, что большинство отделений в Краснодарском крае в новогодний период будут работать по особому расписанию.

Социально значимые услуги не пострадают от новогодних выходных. Доставка пенсий и иных пособий будет осуществляться по специальному графику, согласованному с Социальным фондом. Почтальоны начнут приносить выплаты уже 3 января.

Отделения будут принимать клиентов в стандартном режиме 3, 4, 5, 8, 9, 10 и 11 января. Однако график работы конкретного отделения может отличаться. Уточнить актуальный график или найти на карте ближайшее открытое отделение «Почты России» можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении.