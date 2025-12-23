Новогодний режим. Как будут работать отделения почты в Краснодарском крае в конце декабря и начале января

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы Почты России
    © Фото пресс-службы Почты России

Стало известно, как будет работать Почта России в Краснодарском крае в новогодние праздники

23 декабря «Почта России» сообщила, что большинство отделений в Краснодарском крае в новогодний период будут работать по особому расписанию.

Основные изменения коснутся двух дней — 30 декабря и 6 января. В эти даты почтамты закроются для посетителей на час раньше обычного. Полностью нерабочими объявлены 31 декабря, 1, 2 и 7 января.

Читайте также:

Социально значимые услуги не пострадают от новогодних выходных. Доставка пенсий и иных пособий будет осуществляться по специальному графику, согласованному с Социальным фондом. Почтальоны начнут приносить выплаты уже 3 января.

Отделения будут принимать клиентов в стандартном режиме 3, 4, 5, 8, 9, 10 и 11 января. Однако график работы конкретного отделения может отличаться. Уточнить актуальный график или найти на карте ближайшее открытое отделение «Почты России» можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении.

Как писали Юга.ру, в отделениях «Почты России» в Краснодарском крае появились зоны самообслуживания.

Новый год Почта Праздники Рождество сфера услуг

Новости

В России скорость работы WhatsApp* снизилась на 70-80%. Роскомнадзор пригрозил полной блокировкой мессенджера
Полиция задержала мэра Крымска Яниса Будагова. В чем его обвиняют?
В Сириусе летом 2026 года планируют открыть пассажирский морпорт
В Краснодарском крае к концу недели похолодает до -12 °С
Новогодний режим. Как будут работать отделения почты в Краснодарском крае в конце декабря и начале января
Южная концертная столица. Краснодар вошел в топ-5 городов по росту количества выступлений

Лента новостей

Реклама на сайте