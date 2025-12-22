Нигатив из краснодарской рэп-группы «Триада» выступит с симфоническим оркестром в ДК ЖД. Артист отошел от канонов жанра и обратился к классической музыке

За музыкальную часть в «Хип-хоп классике» отвечает оркестр «Глобалис», с которым Нигатив выпустил цикл мини-альбомов «Классика жанра». В поддержку этой программы музыканты выступали в Москве, Санкт-Петербурге, Подольске, Екатеринбурге, Перми, Тюмени, Томске, Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске.

29 января бывший участник дуэта «Триада» Нигатив впервые выступит с симфоническим оркестром в Краснодаре. Вместе с проектом «Хип-хоп классика» артист исполнит сольные и «триадовские» композиции.

«Хип-хоп классика» — проект, исполняющий кавер-версии российских и зарубежных рэп-хитов в оркестровой аранжировке: Тупака, Снуп Догга, Децла, Гуфа, «Касты», «Триагрутрики» и других известных артистов. В 2022 году проект выпустил альбом «Уличная классика» с группой Krec.

Концерт пройдет 29 января в 20:00 в ДК Железнодорожников (Привокзальная площадь, 1). Билеты стоят от 6500 рублей.

Владимир Афанасьев, он же Нигатив, начал музыкальную карьеру в 1999 году как участник краснодарской рэп-группы «Триада». За 19 лет существования коллектив выпустил девять альбомов. Главными хитами «Триады» стали лиричные песни: «Нежный омут», «Дежавю», «Белый танец», «Мертвый город» и «Свет не горит».



С 2006 года Нигатив записывает сольные альбомы. В своем творчестве Владимир со временем отошел от традиционного звучания рэпа старой школы: вместо семплов часто использует «живые» инструменты, а речитатив заменяет вокалом.