Россияне торопятся взять ипотеку до февраля 2026-го. Доля кредитов на первичку взлетела до рекордных 71% — «Авито Недвижимость»
В ноябре 2025-го доля ипотечных сделок на российском рынке недвижимости достигла максимума с начала года. На первичном рынке она составила 71%, на вторичном — 30%
Платформа «Авито Недвижимость» подвела итоги ноября 2025 года на ипотечном рынке в России. С января 2025 года доля ипотеки продолжала расти: на первичном рынке она прибавила 20 процентных пунктов, на вторичном — 16. Количество заявок, отправленных через ипотечный сервис «Авито Недвижимости», за месяц выросло на 18%, а число одобрений — на 17%.
Рост на первичном рынке объясняют снижением ключевой ставки и повышенным интересом к Семейной ипотеке — на фоне ожидаемых изменений. С февраля 2026 года родители ребенка до 6 лет смогут купить по льготной ставке только одну квартиру (сейчас это может сделать каждый из супругов, и при определенных условиях семья может приобрести два объекта).
Семейная ипотека вместе с другими государственными программами (например, Дальневосточной и арктической) остаются главным драйвером продаж в новостройках. На Семейную ипотеку приходится до 80% всех выданных кредитов на первичном рынке.
Последний шанс на льготную ипотеку:
Топ регионов по доле ипотеки на первичном рынке в ноябре:
- Тыва — 98%,
- Кабардино-Балкария — 94%,
- Адыгея — 86%,
- Хакасия и Пензенская область — по 84%,
- Оренбургская область — 82%,
- Кемеровская и Томская области, Красноярский край — по 81%.
В столичных агломерациях самые высокие доли ипотечных сделок на первичном рынке — в Московской области (72%) и Москве (60%). В Ленинградской области и Санкт-Петербурге показатели ниже: 58% и 52% соответственно. Это говорит о том, что местные застройщики чаще используют рассрочку как инструмент стимулирования спроса.
«Ноябрь показал рекордный результат в 2025 году по числу расчетов условий в ипотечном сервисе «Авито Недвижимости». Общее количество отправленных в банки анкет за месяц выросло на 18%, а кейсов одобрений — на 17%. На фоне снижения ставки ЦБ РФ и будущих изменений по Семейной ипотеке пользователи перешли к активным действиям: они не просто рассчитывают условия, а предметно взаимодействуют с банками. Поскольку программа имеет лимиты, дополнительные средства на покупку недвижимости заемщики получают за счет рыночной ипотеки. Сегодня ее можно взять через ипотечный сервис «Авито Недвижимости» по ставке от 18% годовых», — рассказал руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» Авито Артур Ахметов.
Успеть за 2 месяца:
На вторичном рынке доля ипотечных сделок в ноябре достигла 30% (+1 п.п. за месяц, +16 п.п. к январю).
Регионы-лидеры по доле ипотеки на вторичном рынке:
- Чукотский АО — 53%,
- Тыва — 41%,
- Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский АО, Архангельская область — по 37%,
- Ямало-Ненецкий АО, Магаданская область — по 35%,
- Амурская область — 34%.
Среди столичных регионов наибольшая доля ипотеки на вторичном рынке — в Московской (23%) и Ленинградской (21%) областях. В Санкт-Петербурге этот показатель составил 19%, в Москве — 17%.
Как писали Юга.ру, по данным Сбера, в октябре 2025-го стоимость кв. метра в новостройках Краснодарского края снизилась до 170,1 тыс. рублей, а на вторичном рынке увеличилась до 144,1 тыс. рублей.
По данным исследования «Движение.ру», в Краснодаре строят быстрее, чем продают. Город вошел в топ-10 миллионников по нереализованности готового жилья.