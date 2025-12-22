Минобрнауки планирует сократить 45 тыс. платных мест в вузах по 40 направлениям

Министерство образования к 2027-2028 годам сократит 45 тыс. платных мест по направлениям «Экономика», «Юриспруденция», «Реклама» и другим

22 декабря ТАСС сообщило, что Министерство образования и науки России в 2027-2028 годах планирует сократить около 45 тыс. платных мест в вузах. Об этом заявил глава министерства Валерий Фальков.

По его словам, это составит 13% от всех коммерческих мест в высших учебных заведениях. Больше всего сокращение коснется негосударственных вузов — около 20%.

Фальков отметил, что инициатива затронет 40 направлений. В их числе «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Реклама», «Связи с общественностью».