Минобрнауки планирует сократить 45 тыс. платных мест в вузах по 40 направлениям
Министерство образования к 2027-2028 годам сократит 45 тыс. платных мест по направлениям «Экономика», «Юриспруденция», «Реклама» и другим
22 декабря ТАСС сообщило, что Министерство образования и науки России в 2027-2028 годах планирует сократить около 45 тыс. платных мест в вузах. Об этом заявил глава министерства Валерий Фальков.
По его словам, это составит 13% от всех коммерческих мест в высших учебных заведениях. Больше всего сокращение коснется негосударственных вузов — около 20%.
Фальков отметил, что инициатива затронет 40 направлений. В их числе «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Реклама», «Связи с общественностью».
Ранее, в ноябре 2025 года, правительство сократило места приема на платное обучение в вузы по 28 специальностям бакалавриата и 12 специалитетов.
Из направлений бакалавриата в список вошли «Архитектура», «Журналистика», «Издательское дело», «Торговое дело», «Юриспруденция», «Международные отношения», «Филология», «Лингвистика» и другие.
Из направлений специалитета в перечень попали «Стоматология», «Пожарная безопасность», «Горное дело», «Судебная экспертиза», «Перевод и переводоведение» и другие.
Помимо этого, в октябре 2025 года стало известно, что Минобрнауки планирует запретить платное обучение в вузах, где средний проходной балл ЕГЭ в текущем учебном году был ниже 50.
Министерство предлагает установить лимит коммерческих мест на уровне среднего показателя за два учебных года. При этом поднять квоты университет сможет только через конкретные аргументы: показатель трудоустройства выпускников, выполнение плана по приему на платное образование. На данный момент документ находится на стадии обсуждения.
Как писали Юга.ру, в ноябре Минздрав назначил сроки отработки для выпускников медвузов и ординатуры.