Новый удар по отелям. Администрация Анапы потребовала снести пляжные навесы за свой счет

Официальное обоснование — необходимость проведения срочной механической уборки пляжа именно на этих участках. Однако представители отельного бизнеса указывают на то, что данные сооружения никогда раньше не мешали проведению сезонных работ.

19 декабря Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила , что в Анапе местные власти в ультимативной форме потребовали от владельцев крупных объектов размещения, имеющих в аренде участки береговой линии, немедленно демонтировать все стационарные пляжные конструкции. Речь идет о капитальных навесах, фундаментах под шезлонги и стационарных ограждениях, многие из которых установлены несколько лет назад и стали неотъемлемой частью инфраструктуры.

В качестве альтернативного и более разумного решения бизнесмены предлагали администрации организовать бережную ручную уборку территории силами наемных работников с применением малогабаритной техники для просеивания песка. Этот подход не только решил бы поставленную задачу, но и создал бы дополнительные сезонные рабочие места. Тем не менее, как утверждают собеседники АТОР, все предложения проигнорировали. Власти настаивают исключительно на полном сносе за счет арендаторов.

Ориентировочная стоимость демонтажа одного пляжного объекта оценивается примерно в 300 тыс. рублей. Однако куда более серьезные расходы ожидают бизнес весной: возведение новых конструкций к началу курортного сезона потребует как минимум 900 тыс. рублей на каждый объект.

Отказаться от восстановления инфраструктуры отели не могут — наличие собственного благоустроенного пляжа с теневыми навесами и удобствами является ключевым пунктом в контрактах с туроператорами. Его отсутствие неминуемо приведет к волне претензий от постояльцев и потенциальным судебным искам.

«Со стороны властей мы постоянно слышим заявления о всесторонней поддержке малого и среднего бизнеса, о создании в городе благоприятного инвестиционного климата. Но на практике отельеры сталкиваются с действиями, которые выглядят как прямо противоположное», — отметил один из представителей отельного бизнеса Анапы.

По словам нескольких независимых источников, требования администрации носят характер жесткого давления. Отелям намекают, что в случае невыполнения распоряжения о демонтаже в кратчайшие сроки они могут лишиться права аренды пляжной полосы на предстоящий сезон. Таким образом, бизнес поставлен перед выбором: либо нести колоссальные издержки сейчас, либо потерять ключевой актив — доступ к пляжу.

Под давлением этих обстоятельств некоторые отели уже приступили к вынужденному демонтажу конструкций.