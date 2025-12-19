Небольшое потепление, гололед и мокрый снег. Какой будет погода в выходные в Краснодаре и крае
Синоптики сообщили прогноз на 20 и 21 декабря на Кубани
Краевой гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 20 и 21 декабря в Краснодаре и крае.
20 декабря в Краснодаре ожидается туман — ночью, утром и в первой половинуе дня. Будет облачно и без осадков. Температура днем — 5-7 °С, ночью похолодает до 0 °С.
В крае также прогнозируется туман, осадки не ожидаются. В южной половине региона воздух прогреется до 9 °С, в остальных районах — 2-7 °С. Ночью 0-5 °С. В горах днем холоднее — до -5 °С, ночью — до -8 °С. На Черноморском побережье будет облачно, без осадков, ветер до 14 м/с. Днем 8-13 °С, ночью — 3-8 °С.
21 декабря в Краснодаре ожидается облачность. Днем будет 5 °С, ночью температура опустится до 1 °С.
В крае также будет облачно, возможен дождь и мокрый снег. Прогнозируется туман, утром возможен гололед. Днем температура воздуха составит 5 °С, ночью — до -6 °С.
В горах днем от 2 °С до -3 °С, ночью до -7 °С. На Черноморском побережье осадков не предвидится, температура днем — 8-13 °С, ночью — 2-7 °С.
