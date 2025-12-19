Последний шанс на льготную ипотеку. Почему купить квартиру в Краснодаре станет дороже и сложнее уже с февраля 2026 года

«Декабрь, январь… и всё». Это не только эффектный слоган новой рекламной кампании от ГК ТОЧНО (владелец – бизнесмен Николай Амосов), но и довольно точное описание того, что сейчас происходит на рынке недвижимости

Рынок еще предлагает выбор, цены сохраняют относительную стабильность, а застройщики активно предлагают рассрочки и специальные акции. Но это временная передышка.

Для тех, кто откладывал решение жилищного вопроса «на потом», грядущие нововведения могут означать утрату последнего шанса приобрести недвижимость на выгодных условиях. Однако пока еще есть окно возможностей: декабрь 2025 года и январь 2026 года — это, по сути, последний период, когда можно успеть заключить сделку по старым, гораздо более доступным правилам.

С начала февраля 2026 года российский рынок жилья ожидают фундаментальные изменения, способные перечеркнуть мечты многих семей о собственной квартире. Действующие льготные ипотечные программы серьезно ужесточат: оформление семейной ипотеки станет возможным только на одного из супругов, а популярный формат «донорской» ипотеки полностью исчезнет. Для одних это сделает покупку жилья по низкой ставке практически невозможной, для других — ощутимо удорожит и усложнит процесс.

Уже в следующем году совокупность факторов создаст мощное давление на стоимость квадратного метра. Во-первых, с 1 января 2026 года ожидается повышение НДС до 22%, что напрямую скажется на себестоимости строительства. Аналитики, учитывая этот фактор, прогнозируют неизбежный рост цен на новостройки как минимум на 8-10% в течение года.

Во-вторых, параллельно будет сокращаться и само предложение нового жилья — ввод масштабных проектов в ближайшей перспективе ожидать не приходится.

В этих ужесточающихся условиях особую инвестиционную и жилую ценность приобретают готовые или строящиеся с высоким процентом завершенности комплексные проекты, изначально спроектированные для жизни семей. Приоритетом становятся районы с полноценной социальной инфраструктурой «в шаговой доступности».

Ярким примером такого самодостаточного жилого кластера является микрорайон «Родные Просторы» от ГК ТОЧНО. Это целый город в городе, рассчитанный на комфортное проживание 15 тыс. человек. Инфраструктуру здесь создают параллельно со сдачей домов: на территории уже работают два детских сада, готовится к открытию третий. Собственная современная школа, признанная лучшим социальным объектом Краснодарского края, обучает больше 3 тыс. детей. Для отдыха жителей обустроен парк площадью 9 га, где регулярно проходят культурно-массовые мероприятия. Работает храм, а в ближайшей перспективе — открытие поликлиники и фитнес-клуба с акватермальным комплексом.

Кроме того, микрорайон обладает уникальным стратегическим потенциалом, так как входит в состав агломерации «Новый Краснодар» — ключевого направления развития города, о важности которого недавно заявлял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Именно сюда в будущем планируется перенести деловой и административный центр кубанской столицы, что гарантирует долгосрочный рост стоимости недвижимости в этой локации.

Остается лишь вопрос, на каких условиях покупатели смогут стать владельцами квартир здесь: сейчас — с использованием льготной ипотеки, или позже — по рыночным ценам и без государственной поддержки.

Актуальные условия по действующим льготным программам на квартиры в микрорайоне «Родные Просторы» доступны для ознакомления в официальном офисе продаж и на сайте ГК ТОЧНО.