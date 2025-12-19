Последний шанс на льготную ипотеку. Почему купить квартиру в Краснодаре станет дороже и сложнее уже с февраля 2026 года

Краснодарский край

«Декабрь, январь… и всё». Это не только эффектный слоган новой рекламной кампании от ГК ТОЧНО (владелец – бизнесмен Николай Амосов), но и довольно точное описание того, что сейчас происходит на рынке недвижимости

С начала февраля 2026 года российский рынок жилья ожидают фундаментальные изменения, способные перечеркнуть мечты многих семей о собственной квартире. Действующие льготные ипотечные программы серьезно ужесточат: оформление семейной ипотеки станет возможным только на одного из супругов, а популярный формат «донорской» ипотеки полностью исчезнет. Для одних это сделает покупку жилья по низкой ставке практически невозможной, для других — ощутимо удорожит и усложнит процесс.

Для тех, кто откладывал решение жилищного вопроса «на потом», грядущие нововведения могут означать утрату последнего шанса приобрести недвижимость на выгодных условиях. Однако пока еще есть окно возможностей: декабрь 2025 года и январь 2026 года — это, по сути, последний период, когда можно успеть заключить сделку по старым, гораздо более доступным правилам.

Рынок еще предлагает выбор, цены сохраняют относительную стабильность, а застройщики активно предлагают рассрочки и специальные акции. Но это временная передышка.

Уже в следующем году совокупность факторов создаст мощное давление на стоимость квадратного метра. Во-первых, с 1 января 2026 года ожидается повышение НДС до 22%, что напрямую скажется на себестоимости строительства. Аналитики, учитывая этот фактор, прогнозируют неизбежный рост цен на новостройки как минимум на 8-10% в течение года.

Во-вторых, параллельно будет сокращаться и само предложение нового жилья — ввод масштабных проектов в ближайшей перспективе ожидать не приходится.

В этих ужесточающихся условиях особую инвестиционную и жилую ценность приобретают готовые или строящиеся с высоким процентом завершенности комплексные проекты, изначально спроектированные для жизни семей. Приоритетом становятся районы с полноценной социальной инфраструктурой «в шаговой доступности».

Ярким примером такого самодостаточного жилого кластера является микрорайон «Родные Просторы» от ГК ТОЧНО. Это целый город в городе, рассчитанный на комфортное проживание 15 тыс. человек. Инфраструктуру здесь создают параллельно со сдачей домов: на территории уже работают два детских сада, готовится к открытию третий. Собственная современная школа, признанная лучшим социальным объектом Краснодарского края, обучает больше 3 тыс. детей. Для отдыха жителей обустроен парк площадью 9 га, где регулярно проходят культурно-массовые мероприятия. Работает храм, а в ближайшей перспективе — открытие поликлиники и фитнес-клуба с акватермальным комплексом.

Кроме того, микрорайон обладает уникальным стратегическим потенциалом, так как входит в состав агломерации «Новый Краснодар» — ключевого направления развития города, о важности которого недавно заявлял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Именно сюда в будущем планируется перенести деловой и административный центр кубанской столицы, что гарантирует долгосрочный рост стоимости недвижимости в этой локации.

Остается лишь вопрос, на каких условиях покупатели смогут стать владельцами квартир здесь: сейчас — с использованием льготной ипотеки, или позже — по рыночным ценам и без государственной поддержки.

Актуальные условия по действующим льготным программам на квартиры в микрорайоне «Родные Просторы» доступны для ознакомления в официальном офисе продаж и на сайте ГК ТОЧНО.

Как писали Юга.ру, мэр Краснодара Евгений Наумов оценил строительство школы в ЖК «Патрики» от ГК ТОЧНО.

ГК ТОЧНО Жилье Ипотека Краснодар Кредитование Недвижимость Строительство

