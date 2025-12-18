Мэр Краснодара оценил строительство школы в ЖК «Патрики» от ГК ТОЧНО

Глава Краснодара Евгений Наумов посетил строительную площадку ЖК «Патрики» — флагманского проекта ГК ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов). Благоустроить школу на 1550 учеников девелопер планирует в марте 2026 года

Жилой район «Патрики» от ГК ТОЧНО расположен в Краснодаре в периметре улиц Старокубанской, Сормовской и Лизы Чайкиной. Проект бизнес-класса реализуют на площади 28 га. Он объединит пять жилых кварталов, коммерческие и социальные объекты, общественные локации. Социальная инфраструктура «Патриков» включает три детсада, две школы — муниципальную на 1550 учащихся и частную гимназию «Эрудит» на 700 школьников, а также центры дополнительного образования. Соцобъекты осмотрели мэр Краснодара Евгений Наумов и владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов.



«Это один из примеров комплексного развития территорий, когда параллельно со строительством жилого комплекса возводятся школы, детские сады. Таким образом, жители этих новостроек будут обеспечены необходимой инфраструктурой в шаговой доступности от дома», — отметил Наумов.

Трехэтажная школа на 1550 учеников займет площадь 28 тыс. кв. метров — всего в ней запланированы 62 класса по 25 человек. В учреждении будут три ступени образования — начальное, основное и среднее. На первом этаже разместят начальные классы, раздельные столовые на 775 человек, медблок, учебные кабинеты средних и старших классов. Также в здании появится актовый зал с эстрадой на 646 мест, три спортзала, залы ЛФК и тренажерный. Предусмотрены библиотеки с двумя читальными залами, медиатекой и собственным издательским центром. Дополнительно для школьников обустроят лаборатории 3D-моделирования, кабинеты кубановедения, православной культуры, эстетического воспитания и светской этики, а также изостудию.



На территории школы в «Патриках» появятся площадки для мероприятий и физкультурно-спортивный кластер со стадионом. Запланированы круговая беговая дорожка протяженностью 200 метров, баскетбольная и волейбольная площадки, полоса препятствий, зоны для прыжков в длину и для общефизической подготовки.

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

В школе на «Патриках» реализуют инклюзивный подход: здание спроектировано с учетом потребностей маломобильных групп. Спортивные площадки и игровые зоны ТОЧНО оборудует плавными пандусами, а для комфортного передвижения и безопасных игр предусмотрено напольное резиновое покрытие. Дополнительно в здании школы появятся два лифта грузоподъемностью 1000 кг каждый. Сегодня школа завершена на 65%. Выполняются внутренние отделочные работы. Продолжается благоустройство тротуаров и дорожек, проезды готовы на 75%. Одновременно проводят малярные работы, стягивают пол, устраивают лотки в колодцах и монтируют вентиляции. Строительство школы завершится при сдаче первых литеров «Патриков» — в марте 2026 года. Планируется, что учреждение примет первых школьников уже 1 сентября будущего года. Также в жилом районе появятся три детсада — «Мармелад» на 240 мест, «Карамель» и «Леденцы» на 280 мест каждый. Последний уже построили — учреждение передадут муниципалитету. Напомним, что в марте 2025 года ЖК «Патрики» вошел в тройку лучших новостроек России. Сегодня на квартиры во флагманском проекте ТОЧНО действуют предновогодние скидки. Узнать подробности можно на сайте ГК ТОЧНО.