Жители Ростовской области после атаки БПЛА остались без воды, электричества и отопления

Ростовская область

Ростовская область в ночь на 19 декабря подверглась массированной атаке беспилотников

19 декабря губернатор Ростовской области сообщил, что регион вновь подверглся воздушной атаке беспилотников. Ее отражали в Ростове-на-Дону, Таганроге, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском районах. Обошлось без погибших и пострадавших.

В Ростове-на-Дону из-за обрыва высоковольтной ЛЭП без воды, электричества и отопления оказались жители микрорайонов Военвед, Болгарстрой, Стройгородкс, Северо-Западная промзона, улицы Содружества от Еременко до 339-й Стрелковой Дивизии. С пониженным давлением вода подается в микрорайон Левенцовский.

Также от энергоснабжения отключены жилые дома в Болгарстрое и Западной промзоне. На проспекте Шолохова загорелась хозпостройка, возгорание быстро ликвидировали.

Позже глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что электроснабжение потребителей в городе восстановлено. Однако в комментариях люди пишут, что в некоторых районах до сих пор нет света, в том числе в школах и детсадах.

В Таганроге обломки дронов повредили остекление и кровлю в пяти частных домах. Там же загорелись три автомобиля.

Из-за обрыва проводов нарушено энергоснабжение хутора Недвиговка Мясниковского района и села Займо-Обрыв Азовского района.

Как сообщили в Минобороны, в ночь на 19 декабря над территорией Ростовской области сбили 36 БПЛА.

Как писали Юга.ру, 18 декабря атака БПЛА на порт Ростова-на-Дону привела к пожару на грузовом корабле. Два члена экипажа погибли, еще три моряка получили ранения различной степени тяжести.

