В Краснодаре 19 декабря с утра нет мобильного интернета. Не работают часть сервисов из «белого списка»

Краснодарцы 19 декабря с самого утра жалуются на отсутствие мобильного интернета

Утром 19 декабря жители Краснодара снова пожаловались на отсутствие мобильного интернета. Сбои отмечаются у всех операторов связи из «большой четверки»: МТС, «Билайн», МегаФон, T2.

Соглано данным «Сбой.рф», за последние три часа из Краснодарского края поступило 44 жалобы. Также сбои зафиксировал сервис DownDetector — из региона за последние сутки пришло 407 претензий.

В поисках стабильного сигнала:

Причем многие пишут, что сервисы из «белого списка» на Кубани тоже не работают. Например, жители жалуются, что не функционируют Дзен, Альфа-Банк, Мегафон, Сбербанк и приложения маркетплейсов.

Утром 19 декабря в Краснодарском крае несколько раз объявляли беспилотную и ракетную опасность. Жители отметили, что смс с информацией об отмене опасности доставляют кубанцам в разное время. Например, сотрудникам Юга.ру сообщения пришли в 09:46, 10:07, 10:38, 10:49. А кому-то до сих пор не пришли.

Отметим, что предыдущее длительное отключение интернета на Кубани длилось три дня — с 10 по 12 декабря.

Как писали Юга.ру, Минцифры придумали, как вернуть россиянам мобильный интернет без ограничений.

