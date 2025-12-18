В поисках стабильного сигнала. Россияне массово меняют операторов из-за сбоев связи при атаках БПЛА

Осенью зафиксирован рекорд по переносу номеров от одного оператора к другому

18 декабря «Ведомости» сообщили, что осенью на рынке мобильной связи России был зафиксирован всплеск активности абонентов. Согласно данным Минцифры, только в октябре процедура переноса номера от одного оператора к другому была совершена рекордные 617 тыс. раз.

Эксперты связывают эту тенденцию не только с привычной конкуренцией тарифов, но и с нестабильной работой мобильного интернета во время ограничений, вводимых на фоне атак БПЛА