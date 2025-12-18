В поисках стабильного сигнала. Россияне массово меняют операторов из-за сбоев связи при атаках БПЛА
Осенью зафиксирован рекорд по переносу номеров от одного оператора к другому
18 декабря «Ведомости» сообщили, что осенью на рынке мобильной связи России был зафиксирован всплеск активности абонентов. Согласно данным Минцифры, только в октябре процедура переноса номера от одного оператора к другому была совершена рекордные 617 тыс. раз.
Эксперты связывают эту тенденцию не только с привычной конкуренцией тарифов, но и с нестабильной работой мобильного интернета во время ограничений, вводимых на фоне атак БПЛА
В условиях, когда в ряде регионов временно ограничивают доступ в сеть, пользователи стали особенно остро чувствовать разницу в качестве услуг разных операторов. Как выяснилось на практике, связь во время таких ограничений ведет себя неодинаково. У одних провайдеров интернет может пропадать полностью, а у других продолжать работать хотя бы частично. В результате абоненты все чаще инициируют перенос номера к тем операторам, чьи сети в критический период показывают себя стабильнее.
На рост популярности услуги MNP (Mobile Number Portability) повлиял и регуляторный фактор. В сентябре вступили в силу новые правила, которые существенно ограничили возможности операторов отказывать в переносе номера. Благодаря этому нововведению количество отказов сократилось примерно на 30%, сделав процедуру более простой.
